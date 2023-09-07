حسام المندوه لـ صدى البلد : الزمالك يحتاج لمجلس رجال مال وأعمال

أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى وعضو مجلس النواب عن ترشحه ضمن قائمة الكابتن حسين لبيب على منصب أمانة الصندوق مؤكدا أن الإعلان عن بقية الأسماء المرشحة للقائمة لم يتم بشكل رسمى حتى الآن.

وقال الدكتور حسام المندوه الحسينى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : هدفي هو خدمة كيان نادى الزمالك وليس الكرسى ، الزمالك يحتاج فى الوقت الحالى لمجلس مكون من رجال مال وأعمال حتى يستطيع قيادة سفينة الزمالك لبر الإستقرار الإدارى وحل الأزمات المالية الموجودة .

لجنة حسين لبيب

وقال الدكتور حسام المندوه الحسينى عندما تواجدت فى اللجنة المعينة السابقة للزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب نجحنا فى إنجاز العديد من الملفات الصعبة رغم قصر المدة التى لم تتجاوز الشهور الستة وفزنا ببطولات لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعها ونأمل فى كسب ثقة الجمعية العمومية لأن الفترة القادمة تحتاج لمجلس مقاتل يعمل ليلا ونهارا ولديه علاقات طيبة مع جميع مؤسسات الدولة .

وشدد حسام المندوه على أنه يأمل أن تخرج العملية الإنتخابية فى أجواء ديمقراطية رائعة تليق بقيمة وعراقة ناد الزمالك وأن الأهم من دعم المجلس الفائز هو مساندة الكيان ومد يد العون للجميع لفتح صفحة جديدة من التفاهم المشترك والعمل البناء لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية .

انتخابات الزمالك

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثالث أمس بتقدم ثلاثة مرشحين .

وتقدم أشرف إمام عبد السلام و مروة أمير الرفاعي و حمدية كمال علي، على منصب العضوية فوق السن.

وفتح في العاشرة صباح الاثنين الماضي 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.