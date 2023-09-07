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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. الصين تحظر استخدام هواتف آيفون iPhone

الصين تحظر استخدام
الصين تحظر استخدام هواتف آيفون iPhone

يزعم تقرير حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصين حظرت استخدام هواتف آيفون بالنسبة لمسؤولي الحكومة الصينية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أمرت الصين المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية بعدم استخدام أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل بسبب المخاطر الأمنية المحتملة.

 

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ويعد قرار الحظر في الأساس جزءا من خطة أكبر للحكومة الصينية لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية والحفاظ على معلومات موظفيها من احتمال تسرب البيانات الحساسة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تلقى الموظفون التعليمات من رؤسائهم في مجموعات الدردشة أو الاجتماعات في مكان العمل، وفقا للتقرير، الذي أضاف أنه ليس من الواضح مدى توزيع الأوامر على نطاق واسع.

ووفقا للتقرير، يطلب من مسؤولي الحكومة الصينية عدم استخدام هواتف آيفون الخاصة بهم في المهام المتعلقة بالعمل ويُمنعون أيضا من إحضارها إلى أماكن العمل الخاصة بهم.

ولم يذكر تقرير "وول ستريت جورنال"، أي شركات تصنيع هواتف أخرى سيتم حظر استخدام هواتفها في الصين إلى جانب أجهزة آبل.

ويشير تقرير متابعة من "بلومبرج نيوز"، إلى أن الحظر سيمتد على الأرجح ليشمل الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات التي تديرها الدولة حيث تسعى الصين إلى الاعتماد على نفسها من الناحية التكنولوجية.

وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق شركة آبل Apple وهي موطن للعديد من مراكز التصنيع واسعة النطاق، ويمكن النظر إلى الإجراءات الجديدة على أنها معارضة للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركتي هواوي Huawei وZTE وتيك توك مؤخرا.

وفي الوقت نفسه، يأتي قرار الحظر قبل أيام من إقامة حدث شركة آبل الكبير، المقرر إقامته خلال الأسبوع المقبل، ويعتقد المحللون أنه سيكون حول إطلاق خط جديد من أجهزة آيفون، وقد يثير مخاوف بين الشركات الأجنبية العاملة في الصين مع تصاعد التوترات الصينية الأمريكية.

وتخطط الصين لتوسيع نطاق الحظر على استخدام أجهزة آيفون في الإدارات الحساسة ليشمل الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات الحكومية، وهي علامة على التحديات المتزايدة التي تواجهها شركة آبل في أكبر سوق خارجي لها وقاعدة إنتاجها العالمية.

وبدأت العديد من الوكالات في إصدار تعليمات للموظفين بعدم إحضار هواتف آيفون الخاصة بهم إلى العمل، وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم بكين توسيع هذا القيد على نطاق أوسع بكثير ليشمل عددًا كبيرًا من الشركات المملوكة للدولة وغيرها من المنظمات التي تسيطر عليها الحكومة.

انخفاض أسهم شركة آبل

انخفضت أسهم شركة آبل صانعة أجهزة آيفون بنسبة 1.5٪ في التعاملات المبكرة، بعد قرار الصين منع المسؤولين الحكوميين من استخدام أو إحضار هاتف آيفون وغيره من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى المكاتب.

وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق الشركة الأمريكية، ويشكل سوقها نحو خمس إيرادات آبل، لذا فأن قرار حظر استخدام هواتف آيفون أثر على مؤشرات أسهم الشركة في البورصة الأمريكية حيث تراجعت أسهمها بنسبة 3.6%.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، تسعى الصين إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية، حيث تطلب من الشركات التابعة للدولة مثل البنوك التحول إلى البرامج المحلية وتعزيز تصنيع رقائق أشباه الموصلات المحلية.

وكثفت بكين هذه الحملة في عام 2020، عندما اقترح قادتها ما يسمى بنموذج نمو "التداول المزدوج" لتقليل الاعتماد على الأسواق والتكنولوجيا الخارجية، مع تزايد مخاوفها بشأن أمن البيانات.

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