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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الفلاج شيب القادم.. موتورولا تكشف إعلانات جديدة  Edge 40 Neo

Motorola
Motorola

سبق وأن طرحت شركة "موتورولا" هاتفها الفلاج شيب Edge 40 و Edge 40 Pro والآن تستعد لإضافة وافد جديد على السلسلة الرائدة وهو طراز Motorola Edge 40 Neo المنتظر، وبالفعل بدأت تشوق عملائها للموبايل القادم من خلال إعلانات.

كان هناك عدد من التسريبات والشائعات المتعلقة بجهازEdge 40 Neo، حيث كشفت أحدثها عن سعة البطارية وسرعة الشحن. لم تحدد موتورولا بعد تاريخ إطلاق الهاتف الذكي رسميًا، لكنها بدأت في الدعاية له على حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.

Motorola 

نشرت  موتورولا  مؤخرًا إعلانًا تشويقيًا على Twitter/X، تلمح فيه إلى إطلاق هاتف جديد من سلسلة Edge وتسأل: "هل أنت مستعد للغوص في الألوان؟" مع الهاشتاج #findyouredge. أشارت كل التكهنات أنها تقصد  Moto Edge 40 Neo. على الرغم من تكتمها على كل التفاصيل في الإعلان التشويقي، إلا أننا نرى الكاميرات الخلفية المزدوجة للهاتف وعلامة Pantone في الخلف.

 تشير التقارير السابقة إلى أن Motorola Edge 40 Neo سيتميز بوجود شاشة pOLED مقاس 6.55 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 144 هرتز.يتم تشغيل الهاتف عبر شريحة من ميدياتك  Dimensity 1050 المقترنة في عملها بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

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سيكون موبايل Edge 40 Neo مع واجهة MyUX المخصصة المستندة في عملها إلى نظام تشغيل أندرويد 13 أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يوفر موتورولا الجديد إعداد كاميرا مزدوج في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. 

قد يوفر جهاز Edge 40 Neo الجديد من موتورولا مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68. يُقال أن هذا الجهاز متوفر بخيارات ألوان متعددة، بما في ذلك الأسود والأزرق بـ لون البحر

موتورولا Motorola Motorola Edge 40 Neo Edge 40 Pro Edge 40

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