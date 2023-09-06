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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطلق هاتفا للطبقة المتوسطة ببطارية عملاقة و12 GB رام

Moto G54
Moto G54

أطلقت شركة  موتورولا  مؤخرًا هاتف Moto G54 الجديد في الصين والآن تطرحه في دول أخرى أولها الهند ولكن مع بعض التغيير في المواصفات التقنية، ليك كل مواصفات النسخة الهندية مع نظرة على السعر 

مواصفات Moto G54

يتميز Moto G54 بتصميم مشابه للإصدار الصيني ولكن مع اختلاف واحد، نجد اللوحة الخلفية بها تصميم أكريليك زجاجي ثلاثي الأبعاد بدلا من الظهر من الجلد الصناعي في الطراز الصيني، وفي الوقت نفسه، لا تزال الواجهة الأمامية تحتوي على شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة FHD + ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 ومعدل تحديث 120 هرتز. تحتوي هذه الشاشة أيضًا على فتحة مثقوبة في الوسط لكاميرا السيلفي.

Moto G54

يتم تشغيل جهاز "موتورولا" من خلال معالج "ميدياتك" شريحة Dimensity 720 SoC التي تعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام مع مساحة تخزين أساسية 256 جيجابايت روم،  وهو تطوين قوي ورائع خاصة أنه أول جهاز 5G يقدم تكوينات التخزين الكبيرة هذه في شريحة السعر المتوسطة. 

يستمد الموبايل قوته من خلال حزمة البطارية الضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة على تشغيل جهاز G54، والذي يدعم أيضًا الشحن السريع بقوة 30 وات. يتميز الجزء الخلفي بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. وفي الوقت نفسه، تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يعمل الجهاز من خلال سوفت وير أندرويد 13 المستند إلى واجهة المستخدم MyUX الخاصة بالشركة، كما تضمن "موتورولا" الترقية إلى Android 14 مع ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية. 

من أهم الميزات البارزة الأخرى في عوامل الأمان والحماية ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومكبرات صوت مزدوجة تدعم Dolby Atmos وMoto Spatial Sound، ومنغذ لسماعة الأذن مقاس 3.5 ملم، وBluetooth 5.3، وNFC، ومنفذ USB من النوع C، ودعم بطاقة SIM المزدوجة.

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Moto G54: التسعير والتوافر

يتوفر الجهاز في عدد كبير من الألوان الجابة منها الأخضر النعناعي والأزرق اللؤلؤي والأزرق منتصف الليل. ويباع أيضًا في تكوينين وفقا للذاكرة العشوائية ومساحة التخزين الرئيسية، وهما خيار 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت روم وخيار 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم. يبلغ سعر الأول 14999 روبية هندية، بينما سيباع الأخير مقابل 18999 روبية هندية، سيكون متاح عبر موقع Flipkart، والموقع الرسمي للشركة، وتجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت في 13 سبتمبر 2023.

موتورولا Moto G54 أندرويد Android سوفت وير ميدياتك

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