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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي و OnePlus تستبعدان معالجات "ميدياتك" من الهواتف القادمة لصالح "كوالكوم"

كوالكوم
كوالكوم

من المقرر أن تقوم كلا من شركتي  وان بلس  OnePlus و ريلمي Realme، وهما علامتان تجاريتان صينيتان متخصصتان في صناعة الهواتف الذكية، بدمج شرائح من معالجات "كوالكوم" فقط في أجهزتهما القادمة وبالتالي الاستغناء كليا عن "ميدياتك" أو شرائح الشركات الأخرى، وفقًا لما كشف عنه الحساب  Digital Chat Station، على منصة Weibo الصينية.

وفقًا للحساب سيحتوي هاتف OnePlus 12 القادم على مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، بمن الجيل الثالث ينما من المتوقع أن يشتمل كلا من هواتف  OnePlus 12R وNord 4 أو Nord 5 على شرائح Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 7 Gen 3، على التوالي.

وان بلس

بالنظر إلى تاريخ شركة "وان بلس"، نجد اتجاهًا نحو استخدام معالجات Snapdragon من كوالكوم  بدلاً من شرائح "ميدياتك". على سبيل المثال، تستخدم هواتفها الذكية الرائدة، OnePlus 11 وAce 2، معالجات Snapdragon. ومع ذلك، فإن بعض الإصدارات الحديثة، مثل Nord 3 وAce 2V، بالإضافة إلى الجهاز اللوحي الأول من OnePlus Pad، تأتي بمعالجات من ميدياتك.

تتردد شائعات أن هاتف OnePlus 12، الذي من المقرر أن يكون أول هاتف مزود بشريحة Snapdragon 8 Gen 3، سيتم إطلاقه في أوائل  شهر نوفمبر القادم. تشتمل الميزات المتوقعة لوحة عرض نوع OLED بدقة 2K مع معدل تحديث 120 هرتز، وتخزين بحد أقصى 1 تيرابايت UFS 4.0، ومواصفات كاميرا قوية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يدعم الجهاز قدرات الشحن السريع، السلكية واللاسلكية.

تهدف استراتيجية "وان بلس" إلى تعزيز تواجدها و ريادتها في سوق الهواتف الذكية البريميوم القوية والرائدة مع الاستفادة من الشرائح القوية لمعالجات كوالكوم مثل معالج Snapdragon 8 Gen 2.

في الآونة الأخيرة، أظهر الهاتف الذكي Ace 2 Pro من OnePlus تفاني وتركيز العلامة التجارية على الأجهزة عالية الأداء، حيث سجل مبيعات قدرها 150.000 وحدة في مرحلة ما قبل البيع خلال 26 ساعة من الإعلان عنه.

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ومع ذلك، تأتي خطوة "وان بلس" بالاعتماد على معالجات "كوالكوم" بشكل حصري لتثير المخاوف عند البعض من ارتفاع التكلفة وبالتالي الأسعار المقدمة للمشترين مع الزيادة المحتملة في تكلفة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، ويرجع ذلك أساسًا إلى اعتمادها عملية تصنيع بدقة 4 نانومتر من شركة TSMC لأشباه الموصلات

يستمر اللاعبون الرئيسيون في سوق الهواتف الذكية الرائدة في اختيار معالجات Snapdragon لهواتفهم الأعلى تكلفة، مع إعطاء الأولوية للأداء وعدم الاهتمام بارتفاع السعر.

وان بلس ريلمي Realme OnePlus كوالكوم Snapdragon Weibo ميدياتك OnePlus Pad

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