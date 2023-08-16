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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

24 GB رام.. وان بلس تطرح Ace 2 Pro للشباب ومحبي الألعاب

وان بلس
وان بلس

كشفت شركة "وان بلس" الصينية عن هاتفا الجديد الموجه لفئة الشباب ومحبي الألعاب طراز  OnePlus Ace 2 Pro رسميًا في الصين. كما يوحي الاسم ، فهو خليفة موديل Ace Pro من العام الماضي كما أنه أول هاتف للعلامة التجارية مزود بذاكرة وصول عشوائي سعتها 24 جيجابايت رام.

يبدو الهاتف الجديد مشابه جدا إلى طراز  وان بلس  Ace 2 الأساسي وحتى أنه يحتفظ بزر التنبيهات الجانبي Ace 2 Pro الأيقوني. إليك في السطور التالية كل مواصفات الجهاز الجديد بالإضافة إلى أسعاره المختلفة ومدى توفره.

مواصفات OnePlus Ace 2 Pro

يحتوي هاتف OnePlus Ace 2 Pro الجديد على لوحة عرض نوع OLED منحنية الحواف مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K أو ما يعادل 2772 في 1240 بيكسل مع كثافة بيكسلات 450 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ومعدل تعتيم 2160 هرتز PWM. يمكن أن تصل اللوحة المزودة بتقنية HDR ذات الفتحة المركزية مقاس 10 بت إلى ذروة درجة سطوع  1600 شمعة في المتر المربع. بينما تم تصنيف مستوى ذروة السطوع العالمي عند 1200 شمعة فقط.

وان بلس

يتم تشغيل الموبايل الجديد من "وان بلس" بواسطة معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 2، تقترن بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x ، وتخزين UFS 4.0 ، ونظام تبريد VC مقاس 9140 مم.

بالنسبة للسوفت وير أو البرمجيات التي يعمل بها الجهاز، يقوم الهاتف على واجهة مستخدم ColorOS 13.1 التي تستند في أداء عملها على أندرويد 13 وسيتلقى 3 تحديثات من قبل جوجل فيما يخص نظام الأندرويد. يستمد الهاتف قوته من خلال وحدة بطاريات مدمجة سعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقوة 150 وات.

عند الحديث عن إعداد الكاميرات ، يأتي وان بلس مزودًا بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجابكسل ونظام كاميرا ثلاثي في اللوحة الخلفية، يشتمل مع مستشعر أساسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل يدعم التثبيت البصري OIS ، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل.

من ناحية إمكانيات الاتصال ، يدعم الهاتف بطاقتي SIM وشبكات الجيل الخامس 5 G و WiFi 7 المقرر إطلاقه العام المقبل و Bluetooth 5.3 و GNSS و NFC و USB Type-C. تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة ، ومكبرات صوت استريو مزدوجة مدعومة من Dolby Atmos ، ومكبر الأشعة تحت الحمراء.

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سعر OnePlus Ace 2 Pro

يحمل OnePlus Ace 2 Pro بطاقات الأسعار التالية في الصين والتي تتنوع حسب التكوينات المختلفة لسعة التخزين والذاكرة العشوائية.

12 جيجابايت + 256 جيجابايت- 2999 ين ياباني (410 دولارات أمريكية)

16 جيجابايت + 512 جيجابايت- 3399 ين ياباني (465 دولارًا أمريكيًا)

24 جيجابايت + 1 تيرابايت - 3999 ين ياباني (550 دولارًا أمريكيًا)

الهاتف الذكي متاح للطلب المسبق بدءًا من اليوم في الصين، وسيطرح للبيع ابتداءً من 23 أغسطس.

وان بلس OnePlus OnePlus Ace 2 Pro كوالكوم

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