بإمكانيات Wi-Fi 7.. مواصفات هاتف OnePlus Ace 2 Pro

قررت شركة "وان بلس" الصينية إطلاق هاتفها OnePlus Ace 2 Pro في 16 أغسطس الجاري، وفقًا للتقارير السابقة ، تم تطوير الهاتف الذكي ليكون نسخة أقل في التكلفة من الهاتف الرائد وان بلس OnePlus 11.

ومع اقتراب موعد الكشف عن الهاتف القادم رسميا، ظهر إعلان تشويقي جديد عبر الإنترنت يكشف أن OnePlus Ace 2 pro سيدعم بروتوكول اتصال Wi-Fi 7 الفائق السرعة.

وان بلس

وفقًا لتقرير من موقع gizmochina، سيكون هاتف "وان بلس" Ace 2 Pro الجديد مزودًا ببروتوكول Wi-FI 7 الذي سيوفر سرعة اتصال واي فاي أسرع بكثير مع نطاق ترددي أكبر ، مما يجعل الجهاز سهل التشغيل وسريع الاستجابة ومزود بأقصى سرعة للشبكة.

شيء واحد يجب ملاحظته هو أن Wi-Fi 7 لم يتم إصداره رسميًا بعد ، ولكن وفقًا للإعلان التشويقي ، سيكون OnePlus Ace 2 Pro هاتفًا ذكيًا مستعدا للشبكة المستقبلية مع دعم الجيل القادم من الواي فاي Wi-Fi 7 المقرر إطلاق أواخر العام المقبل أو أوائل 2025.

ما هو Wi-Fi 7؟

Wi-Fi 7 هو الجيل السابع من شبكة الواي فاي ويقال إنه أسرع أربع مرات من سابقه ، Wi-Fi 6E ، مع تقليل زمن الوصول وزيادة السعة والاستقرار المعزز. من المقرر أن يساعد وقت الاستجابة السريع للغاية والوقت المنخفض للانتظار مع الموثوقية المحسّنة في تطور وتسريع استخدام التطبيقات الناشئة مثل VR / AR والألعاب عبر الإنترنت والحوسبة السحابية. وفقًا لتقارير سابقة ، سيكون إطلاق Wi-Fi 7 في أواخر عام 2024 المقبل.

مواصفات هاتف OnePlus Ace 2 Pro

كشفت تقارير سابقة أن هاتف “وان بلس” Ace 2 Pro يمكن أن يأتي مع شاشة عرض OLED مقاس 6.74 بوصة 1.5K مع معدل تحديث 120 هرتز ويحزم بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي بسرعة 150 وات.

تحت الغطاء ، سيتم دعم الجهاز من خلال معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني يعمل إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x بسعة 24 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت UFS 4.0.

ويقال إن الجهاز الجديد يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، مصحوبة بـ عدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل ووحدة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل لتجربة تصوير ممتازة.