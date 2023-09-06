لو محتار تختار.. اعرف الفرق بين إمكانات Samsung Galaxy Z Flip5  وMotorola Razr 40 Ultra

أطلقت موتورولا هاتفها الرائد Razr 40 Ultra مؤخرا، وما هي إلا أسابيع قليلة وطرحت سامسونج طراز Z Flip 5 من نفس الفئة ويعد هذان الهاتفان حاليًا من أكثر الهواتف القابلة للطي إثارة للجدل والكثير من المستهلكين يقارنون بينهما، والسؤال أيهما أفضل؟ الإجابة تتوقف على الإمكانيات التي تريدها ونوع استخدامك.

تشير التقارير إلى أن غالبية الأشخاص الذين يختارون الهواتف القابلة للطي يفضلون الهواتف الصدفية، خاصة بين الإناث. لذا في السطور التالية سنرصد لك بالتفصيل مواصفات الجهازين لتختار بينهما

اعرف الفرق بين إمكانيات Samsung Galaxy Z Flip5 و Motorola Razr 40 Ultra

شاشة العرض والتصميم

يبدو كل من Samsung Galaxy Z Flip 5 وMotorola Razr 40 Ultra متشابهين في التصميم وينتمون لفئة الهواتف الصدفية الشكل مع وجود اختلافات ملفتة للنظر حيث يتميز هاتف Razr 40 Ultra بشاشات AMOLED أكبر، مقاس 6.9 بوصة مع معدل تحديث 165 هرتز بينما Z Flip 5 بقياس 6.7 بوصة مع 120 هرتز. كلاهما يدعم HDR10+ ولهما نفس الدقة.

خارجيًا، تعد شاشة الغطاء في Razr 40 Ultra مقاس 3.6 بوصة أكبر وتوفر رسومًا متحركة أكثر سلاسة، على الرغم من إعاقتها جزئيًا بواسطة عدسات الكاميرا. يستخدم Z Flip 5 شاشة بحجم 3.4 بوصة على شكل مجلد لتجنب تداخل الكاميرا، لكن تصميم Razr يبدو أكثر تكاملاً.

فيما يتعلق بإمكانيات الشاشة وحدها تفوز موتورولا في هذا الصدد، لكن يتمتع Flip بذروة سطوع استثنائية مما يجعله أفضل للاستخدام في الهواء الطلق. في حين أن Razr يمكنه تشغيل التطبيقات على شاشته الخارجية مباشرة، فإن Flip يتطلب تعديلات للقيام بذلك.

تبلغ أبعاد وقياسات Razr 40 Ultra كالتالي 170.8 × 74 × 7 ملم مع وزن إجمالي 185 جرامًا، في حين أن جهاز Z Flip 5 أثقل قليلاً حيث يبلغ 187 جرامًا ولكنه أنحف حيث يبلغ 165.1 × 71.9 × 6.9 ملم.

يتمتع Z Flip 5 أيضًا بتصنيف IPX8 لمقاومة الماء، بينما يتمتع Razr بتصنيف IP52 لمقاومة الغبار.

اعرف الفرق بين إمكانيات Samsung Galaxy Z Flip5 و Motorola Razr 40 Ultra

الأداء والبرمجيات

كلا الجهازين يتمتعان بكفاءة فائقة وسرعة مدهشة، تم تجهيز موتورولا Razr 40 Ultra بمعالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 8+ Gen 1، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة. ومع ذلك، فإن Z Flip5، المزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، يوفر كفاءة أعلى من حيث سرعة الاستجابة

من ناحية التخزين، يوفر Z Flip 5 ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين السريعة UFS 4.0. يتطابق Razr 40 Ultra مع ذاكرة الوصول العشوائي التي تبلغ سعتها 8 جيجابايت ولكنه يوفر مساحة تخزين 256 جيجابايت فقط بتقنية UFS 3.1 الأبطأ قليلاً.

على صعيد البرامج، يستخدم كلا الهاتفين نظام التشغيل أندرويد 13. ومع ذلك، يتمتع هاتف Z Flip 5 من سامسونج بواجهة OneUI المخصصة مع أربعة تحديثات رئيسية لنظام Android. بينما يأتي Razr 40 Ultra مع نفس نسخة الأندرويد و يلتزم بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام Android.

آلة تصوير

تم تجهيز كل من Motorola Razr 40 Ultra وSamsung Galaxy Z Flip 5 بأنظمة كاميرا مزدوجة في اللوحة الخلفية، يتميز Razr 40 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، بينما يتميز أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. من ناحية أخرى، يأتي هاتف Galaxy Z Flip 5 مزودًا بمستشعرات خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل عريضة وفائقة الاتساع وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.

اعرف الفرق بين إمكانيات Samsung Galaxy Z Flip5 و Motorola Razr 40 Ultra

وفقا لتقرير موقع gizmochina غالبًا ما تنتج كاميرات موتورولا Razr صورًا غير مرضية مع مشكلات في الألوان الباهتة للصور أحيانا وفي بعض اللقطات، كما يعد التصوير بعيد المدى دون المستوى، ويؤدي التكبير إلى ما هو أبعد من 3x إلى جودة ألوان غير مرضية في الصور.

في المقابل، يوفر جهاز Flip 5، الذي يعتمد على خبرة سامسونج في مجال الكاميرا، لقطات أكثر وضوحًا وثباتًا، ويتفوق على جهاز Razr بسهولة.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف Galaxy Z Flip 5 على بطارية تبلغ سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة، وهي أصغر قليلاً من بطارية Razr 40 Ultra التي تبلغ سعتها 3800 مللي أمبير في الساعة، وفي الحالتين يستمر الموبايل في العمل طوال اليوم بشحنة واحدة، عندما يتعلق الأمر بالشحن، يدعم Razr 40 Ultra الشحن السلكي بقدرة 30 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 5 وات.

في المقابل، يوفر جهاز Flip 5 شحنًا سلكيًا بقدرة 25 واطًا وشحنًا لاسلكيًا أفضل بقدرة 15 واطًا. لا يتفوق أي من الهاتفين في سرعات الشحن، و في حين أن جهاز Razr يحتوي على بطارية أكبر قليلاً، فإن جهاز Flip 5 يوفر شحنًا لاسلكيًا أسرع قليلاً.

التسعير

يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 من 999.99 دولارًا أمريكيًا مع إصدار مساحة التخزين 256 جيجابايت. يتوفر متغير تخزين أعلى، 512 جيجابايت، بسعر 1119.99 دولارًا.

على الجانب الآخر، يبلغ سعر Razr 40 Ultra، المعروف أيضًا باسم Razr + في الولايات المتحدة، بسعر 999.99 دولارًا ويوفر مساحة تخزين 256 جيجابايت مع عدم وجود خيارات تخزين أخرى.