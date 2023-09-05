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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو دخلك محدود .. موتورولا تطلق موبايل Moto G54 رسميا

Moto G54
Moto G54

 

 أطلقت شركة "موتورولا" هاتف ذكي جديد من الفئة الاقتصادية وهو طراز  Moto G54 في السوق الصينية، وهو مناسب لذوي الدخل المحدود ويتميز بإمكانيات جيدة جدا بالمقارنة مع بطاقته السعرية، إليك كل التفاصيل.

تصميم وشاشة Moto G54

يتميز Moto G54 بتشطيات من الجلد الصناعي على الغطاء من الظهر، وغطاء للكاميرا من الألومنيوممع وزن إجمالي يصل 179.7 جرامًا فقط ودرجة سمك 8.04 ملم.

 في المقدمة، يحتوي “موتورولا” Moto G54 على شاشة عرض نوع IPS LCD مقاس 6.5 بوصة توفر دقة Full HD + ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 ومعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتزن مع فتحة في المنتصف بها كاميرا السيلفي

Moto G54

مواصفات موتورولا موتو جي 54

تحت الغطاء، يتم تشغيل الجهاز من خلال وحدة معالجة مركزية من "ميدياتك" شريحة Dimensity 7020 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت روم.

 يتميز الظهر المصنوع من الجيد الصناعي بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تثبيت الصورة البصري OIS مقترنة بعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. تحتوي الواجهة الأمامية على مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم  موتورولا  موتو الجديد وحدة بطارية  5000 مللي أمبير في الساعة بقدرة شحن 15 وات فقط، عبر منفذ USB من النوع C. تشمل الميزات البارزة الأخرى نظام تشغيل أندرويد 13 الأحدث  الجاهز وبطاقة Nano SIM وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

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سعر موتو جي 54

تم الإعلان عن Moto G54 للسوق الصينية وهو متوفر بخيارين من الألوان، وهما اللون الأزرق والأخضر، وهو متاح للطلب حاليًا على الموقع الرسمي للشركة، يحمل الجهاز سعرًا قدره 1099 يوانًا، وهو ما يعادل حوالي 150 دولارًا أمريكيًا.

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