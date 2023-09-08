مقرر لجنة الشباب: سعداء بمشاركة كل جامعات مصر بجلسات الحوار الوطني

أعرب النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، عن سعادته الكبيرة في مشاركة جميع الجامعات المصرية من القاهرة إلى أسوان في جلسات الحوار الوطني في الفترة الحالية، لافتا إلى أن الجامعات بالكامل كانت متواجدة في الجلسات فضلا عن عدد من الممثلين للأحزاب السياسية.

مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني يتحدث عن مشاكل الطلبة

وأضاف فتحي، خلال تصريحات تلفزيونية من خلال قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الحوار الوطني يرغب في دعم اتحادات الطلاب من أجل تمكين الشباب وفقا لمبادئ الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات المختلفة التي واجهت التحديات الطلابية وكذلك الأنشطة.

وأشاد مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني بموقف وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في إتاحة الفرصة في الدخول للجامعات والمدارس من أجل سماع الشكاوى المختلفة من الطلبة، ومن ثم إرسالها للحوار الوطني، من أجل المناقشة والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.