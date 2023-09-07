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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال الكشكي: الحوار الوطني يناقش كل الموضوعات بدون خطوط حمراء

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوع السادس من الحوار الوطني كان هامًا للغاية، وكان أسبوعًا ساخن ومهم ومختلف من حيث الشكل والمضمون، لعدة أسباب سواء على المحور السياسي، أو الاقتصادي، أو المجتمعي، إذ أن هذا الأسبوع تناول قضايا كان الاقتراب منها يبدو صعبًا للبعض، ولكن إرادة الحوار الوطني والإرادة السياسية للدولة المصرية اختارت مناقشة كل الموضوعات بدون خطوط حمراء أو استبعاد أي قضية عن الأخرى. 

جمال الكشكي يتحدث عن ما دار في جلسات اليوم 

وأضاف "الكشكي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الأسبوع السادس من الحوار الوطني شهد زخم كبير جدا يؤكد على قوة الدولة المصرية، ورسالة على أن الدولة المصرية تفتح قلبها لكل أبنائها، وتقبل بالجميع من مختلف الآراء السياسية طالما تقف على أرضية وطنية، موضحا أن النقاشات أكدت على أهمية المبادرة ورسائل الحوار وأهداف الحوار. 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قضية الثقافة والهوية تندرج تحت لجنة المحور المجتمعي، وكان من المفترض أن يكون هناك جلستين لهذا الملف ولكن أصبحوا ثلاث جلسات لأن الموضوعات هامة للغاية، تتعلق بالسينما والصناعات السينمائية، والصناعات الثقافية، والمسرح، والموسيقى والغناء، لافتا إلى أن الجلسات مازالت تعمل على الغناء والموسيقى في الوقت الحالي. 

واستكمل، أن النقاشات التي دارت اليوم تتعلق بالقوة الناعمة المصرية، وتتعلق بالتميز التاريخي للثقافة المصرية، ودورها الهام في الحفاظ على هوية الدولة، "كلنا عارفين أن المواطن المصري قاوم كل سبل الاستعمار، ولم يستطع أحد أن يخدش أو يغير هوية الدولة المصرية". 

وواصل، أن التراكم التاريخي والحضاري الذي تميزت به الدولة المصرية في الخارج والصورة الذهنية للخارج عن مصر، كل ذلك يأتي بفعل الإبداع، موضحا أن الجلسات حضرها مخرجين ومثقفين، وخبراء في هذا الملف. 

الحوار الوطني جمال الكشكي قناة إكسترا نيوز القوة الناعمة المصرية المواطن المصري

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