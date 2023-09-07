عضو "الحوار الوطني": هناك حاجة لمزيد من النقاش حول قضايا الشباب

يرى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه يوجد حاجة ماسة لمزيد من النقاش حول القضايا الخاصة بالشباب خلال الفترة المقبلة، وخاصة من خلال اللجان التخصصية من أجل الوصول لأفكار عملية يتم تطبيقها على أرض الواقع، موضحا أنه استمع للعديد من الآراء في جلسة اليوم من كافة القوى السياسية.

عضو الحوار الوطني يتحدث عن تمكين الشباب

وتابع "حسين"، خلال مداخلة هاتفية من خلال قناة اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن أحد الأفكار العملية التي شهدها هي العمل على استغلال مراكز الشباب في جذب وتوعية الشباب سواء من خلال الأعمال الفنية أو المسرحية أو من خلال أنشطة أخرى مختلفة، بدلا من التأثير عليهم فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الشباب متواجدين في البرلمان المصري بقوة كبيرة وذلك منذ عام 2015، مع العمل على زيادة نسبتهم، إذ يوجد تصعيد واضح في المناب سواء من خلال مساعدي المحافظين والوزراء، فضلا عن ان منتديات الشباب كانت سببا في فتح المجال لهم في العديد من المجالات والتمكين السياسي.