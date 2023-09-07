مقرر لجنة الهوية الوطنية: الصناعات الثقافية أصبحت اقتصادا.. فيديو

قال الدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بـ الحوار الوطني أن هناك دعوة قوية لعودة المسرح إلى أمجاده

وأضاف أحمد زايد خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة" أن خلال جلسات اليوم المستمرة حتى وقت لاحق وتتم مناقشات الصناعات الثقافية، من خلال 3 محاور، السينما و الدراما ، المسرح، الموسيقى والغناء.

النشر والترجمة



تابع مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، سيتم مناقشة النشر والترجمه والفنون الأخرى الخاصة بالطفل.

وأكد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، ان الصناعات الثقافية أصبحت اقتصادا فى الوقت الحالى، معقبا:" الإبداع يمكن أن يباع، مثل الفنون".