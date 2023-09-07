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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر اللجنة بالحوار الوطني: الشباب نادوا بربط اتحادات الطلبة بالوزارات المعنية

النائب أحمد فتحى
النائب أحمد فتحى

كشف النائب أحمد فتحى مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، تفاصيل جلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة الطلابية في الحوار الوطني اليوم، لافتا إلى الجلسة ممتدة حتى الـ 11 مساءا.

وأضاف النائب أحمد فتحي  خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة" أن مجموعة كبيرة من الشباب شاركت فى الجلسات اليوم من مختلف جامعات مصر من أسوان حتى الاسكندرية، لافتا إلى أن فى عهد الرئيس السيسى تم التمكين السياسي للشباب حيث برلمان  2010 كان تمكين الشباب بنسبة 8%، وبرلمان 2012 كانت النسبة 11% وبرلمان 2015 كانت النسبة 15%، وبرلمان 2021 بنسبة 21%.

 اللجان النوعية

وأوضح النائب أحمد أن المشاكل التى تواجه الطلبة في المدارس والجامعات تنفيذ اللائحة الداخلية لاتحادات الطلبة، مؤكدا ان الشباب اليوم قدم مشروع قانون انتخابات اتحاد الطلبة 

وأشار النائب احمد فتحى أن من أن الشباب طالبوا اليوم بالربط بين اللجان النوعية داخل اتحادات الطلبة بالمدارس والجامعات مع الوزارات المعنية، وزيادتها ليكونوا ممثلين  لرؤية الدولة 2030، وطالبوا بالمشاركة في تعديل وتطوير برامج الحكومة وكان لهم رؤية محترمة جدا في هذا الشأن.

وأكد النائب أحمد فتحى، أن الشباب تتحدثوا اليوم عن عدد من الملفات المهمة، وتساءلوا لماذا يتم ربط الشباب فقط بوزارة الرياضة، لافتا إلى أن أهم المشاكل التى تواجه الشباب وتم عرضها اليوم هو  الدعم المادي و التراخيص للأنشطة الطلابية 

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