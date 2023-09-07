عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقرر لجنة الشباب: عهد الرئيس السيسي شهد تمكينا حقيقيا لنا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني النائب أحمد فتحي، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تمكينا  سياسيا للشباب، موضحا أنه فى برلمان  2010 كان تمكين الشباب بنسبة 8%، وبرلمان 2012 كانت النسبة 11% وبرلمان 2015 كانت النسبة 15%، وبرلمان 2021 بنسبة 21%.

وأضاف فتحي خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب بعنوان" التمكين السياسي للشباب ودعم الإتحادات والأنشطة الطلابية"، أن هناك 124 عضوا فى مجلس النواب أعمارهم بين 25 و 36 سنة، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاعت أيضا تمكين الشباب ولها 32 نائبا فى مجلس النواب، و16 عضوا بمجلس شيوخ و6 نواب محافظين.

ووجه مقرر لجنة الشباب الشكر لعدد من الأحزاب السياسية التي استطاعت تمكين الشباب، مستدركا:" لكن التمكين كان يحتاج إلى تدريب، وقد شاهدنا الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي استطاعت تدريب 32 شاب أصبحوا نواب محافظين و8 مساعدين وزراء، و18 معاون وزير و8 معاونين محافظين.

وأشار إلى أنه حتي يمكن حدوث تمكين أكبر للشباب، يجب دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية فى المدارس والجامعات، مضيفا:" طلبت من المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النزول للجامعة وسماع صوت الشباب قبل جلسات الحوار الوطني، ودخلنا 108 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد، ومعاهد تكنولوجية، ودخلنا مدارس حكومية وخاصة لنري ماذا يحتاج الشباب من الحوار الوطني.

وتابع:" الشباب طالبوا بالربط بين اللجان النوعية بالمدارس والجامعات، وزيادتها ليكونوا ممثلين  لرؤية الدولة 2030، وطالبوا بالمشاركة في تعديل وتطوير برامج الحكومة وكان لهم رؤية محترمة جدا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الشباب طالبوا بمشروع قانون ينظم عملية الانتخابات وممارسة الإتحادات والأنشطة الطلابية، والربط بين ما يحدث بالحكومة والاتحادات الطلابية، والدعم المادي لحوكمة الأنشطة التي يقدمها الطلاب بالمدارس والجامعات.

وأكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الدولة تقف فى ظهر الشباب والرئيس منذ أطلق عام 2016 عاما للشباب المصري، كان ذلك لسماع صوت الشباب حتي وقتنا هذا، مازلنا نسمع صوت الشباب حتي يحدث تمكين حقيقي سواء سياسي او دعم للإتحادات والأنشطة الطلابية، ليكونوا قادة نفتخر بهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. المخرجة هالة خليل: الرقابة على السينما بها مشكلة ونحتاج مساحات

تحملوا العواقب.. أول رد من الكرملين علي إرسال واشنطن يورانيوم منضب لأوكرانيا

خلال المرحلة الانتقالية.. الأمم المتحدة تعرض المساعدة على الجابون

بقيمة 38 مليار دولار| المالية تتحرك لـ توفير موارد دولارية خلال العام المالي الجاري

هتشتري موبايل بالتقسيط| شرح نظام الفاتورة الشهري الجديد WE GOLD ومميزاته

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ