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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

قرار مصري مهم بشأن الحدود مع السودان.. ماذا فعلت؟

مصر والسودان
مصر والسودان

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بياناً إعلامياً بشأن جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لحل مشكلة تكدس الشاحنات على مينائي أرقين وقسطل البريين.

إنشاء منطقة لوچيستية

حيث أشار البيان إلى أنه يرجع هذا التكدس إلى البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة (أرقين السودانية – أشكيت السودانية ) وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية (أرقين – قسطل ) 24 ساعة / يوم، مع توقيتات العمل بالموانئ السودانية من 4 : 5 ساعة / يوم.

و يتوافر بالموانئ المصرية ( أرقين – قسطل ) أجهزة الكشف (X-RAY) وغيرها من الأجهزة الحديثة، والتي تساهم في تقليل الإجراءات وزمن الإفراج داخل الموانئ المصرية. 

وتم تنفيذ زيارة ميدانية مؤخراً من خلال لجنة برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية، للمناطق النائية والحدودية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وممثلي كافة الجهات المعنية بالدولة بزيارة منفذ أرقين البري على الحدود المصرية السودانية لمتابعة جهود الدولة في تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للسائقين المصريين، وكذلك زيارة منطقة المحايد بين الميناء المصري والميناء السوداني، للوقوف على الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الجانب المصري إلى السائقين المصريين وإلي الجانب السوداني. 

وبناءً على التنسيق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومحافظة أسوان، تم تنفيذ 2 منطقة لوجيستية مصغرة بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى دولة السودان، حيث تشمل تلك المناطق على خدمات إعاشة متنوعة "كافيتريات – مناطق رعاية صحية – دورات مياه".

تم تحديد نقاط اتصال بين المناطق اللوجيستية المشار إليها ومسئولي مينائي قسطل وأرقين، لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك.

 يتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة مابين كركر وأبو سمبل وأرقين، وأبو سمبل وقسطل "مياه – مواد غذائية – دعم طبي" بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلي الجانب السوداني. 

ويجرى التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري مينائي قسطل وأرقين  ومينائي أرقين وأشكيت السودانيين بهدف تسريع الإجراءات، والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتى يمكن إدخال عربات أخرى.

 كما تم صدور تعليمات السماح بمبيت العربات المصرية داخل مينائي قسطل وأرقين المصريين حال إنهاء إجراءاتها وعدم وجود مكان للانتظار في منطقة المحايد. 

ما أهمية هذه الخطوة؟

في هذا الصدد قال السماني عوض الله الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع الحاكم نيوز ، إن تلك خطوة مهمة في اتجاه معالجة ذلك التكدس الذي يحدث في المعبرين نتيجة لبطء إجراءات التخليص الجمركي.

وأضاف السماني عوض الله خلال تصريحات لـ"صدى البلد" تعد المحطات اللوجستية مهمة بالنسبة لسائقي الشاحنات وأصحاب البضائع وكذلك يمكنها تسريع وتيرة العمل في المعابر وتوفير للراحة لسائقي الشاحنات الذين يعانون الانتظار.

واستكمل: اتمني ان يضاعف الجانب الحكومي السوداني الجهد في عملية التخليص الجمركي تسهيلا انسياب حركة البضائع لأنها تتعرض لعوامل طبيعية متعددة تؤثر على جودتها.

وتابع: اعتقد ان المعبرين لهما إسهامات كبيرة في زيادة حجم التبادل التجاري والذي بدا يزداد خلال السنوات الماضية بجانب يمكن لمصر الاستفادة منهما في إيجاد أسواق لمنتجاتها في تشاد إرتريا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطي عبر النقل البري لهذه المنتجات، كما أنهما ساعدا كثيرا في حركة المواطنين البرية بين البلدين واستطاعا من  زيادة حركة المواطنين خلال السنوات الماضية.

 السيسي و البرهان 

يذكر أنه في أغسطس 2023 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

كما أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. 

وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر. 

كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

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