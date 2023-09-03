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أخبار البلد

القباج تتفقد نقاط الإغاثة الإنسانية والطبية بمعبري "قسطل وأرقين "

صدى البلد

قامت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري خلال زيارتها لمحافظة أسوان لمتابعة الأوضاع الخاصة بآليات الاستجابة للأزمة السودانية، وما تم تقديمه من خدمات إنسانية إغاثية منذ اندلاع الأزمة في شهر إبريل الماضي بزيارة ميدانية لخط سير العائدين من المصريين والسودانيين والجنسيات الأخرى العابرين إلي جمهورية مصر العربية من خلال المعابر الحدودية المصرية وهما معبري "قسطل وأرقين " بمحافظة أسوان.

 بدأت الزيارة التفقدية بنقطة الوصول للأتوبيسات السودانية "موقف حافلات كركر"، والذي يوجد به نقطة خدمات إغاثية للهلال الأحمر المصري لتقديم الخدمات الإغاثية، وهي مواد غذائية وأدوات نظافة شخصية واتصالات هاتفية وخدمات الإنترنت وإعادة الروابط الأسرية، وتسهيل وتوفير وسائل المواصلات والانتقالات باعتبارها نقطة محورية لخط السير.

وعقب ذلك توجهت القباج إلى مدينة أبو سمبل التي تعتبر مركزًا لوجيستيا لدعم العابرين، كما توجهت إلي معبر قسطل لمتابعة نقاط الخدمات الإغاثية والطبية التي يديرها الهلال الأحمر المصري، وقامت بتقديم الشكر لأجهزة الدولة على ما تم تقديمه من دعم للهلال الأحمر المصري استعدادًا للاستجابة للأزمة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء الأسر السودانية العابرة للحدود والاطمئنان على تقديم الخدمات لهم ومتابعة احتياجاتهم، مؤكدة على دعم الهلال الأحمر المصري بكافة الاحتياجات للمستفيدين طبقا لتقييم الاحتياجات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري أن الهلال الأحمر المصري قدم خلال الفترة الماضية 1,250,000 من زجاجات مياه ومواد غذائية وأدوات نظافة شخصية، كما قدم خدمات الاتصالات والتواصل التي تقع ضمن خدمات إعادة الروابط العائلية والتي يتفرد بها الهلال الأحمر المصري كخدمة من خدماته الإغاثية الميدانية بواقع 8950 خدمة وأكثر من 1600 خدمة تسهيل إجراءات السفر والانتقالات الداخلية من المعابر إلى محطات الوصول وتذاكر سفر عبر القطارات.

وجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري قام بتقديم ما يزيد على 44 ألف خدمة طبية أولية في التخصصات الطارئة والأطفال والنساء والباطنة، كما قدم خدمات الدعم النفسي لما يزيد على 8700 مستفيد.

واجتمعت القباج خلال الزيارة بالمتطوعين وفريق العمل بقيادة الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري لمتابعة سير الخطة وتقديم الدعم لهم، موجهة الشكر لفريق العمل من الموظفين والمتطوعين في الميدان تقديرًا لهم لما قدموا من عمل عظيم وجهد يؤكد مدي شعورهم بالمسؤولية نحو المجتمع والمستفيدين الأكثر احتياجا في الأزمةـ والتي حدثت في وقت حرج وظروف صعبة لا يتحملها أي شخص إلا أنهم كانوا على قدر المسؤولية والمهارة لتنفيذ هذا العمل بشكل مشرف لمصر.

ووجهت القباج رسالة شكر وتقدير لإدارة الهلال الأحمر المصري وفرق عمله ومتطوعيه بما لهم من دور فعال ميدانيًا، مؤكدة على دور المتطوعين باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للعمل الإغاثي والاجتماعي والتنموي.

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القباج تتفقد نقاط الإغاثة الإنسانية والطبية بمعبري "قسطل وأرقين "

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