كفر الشيخ..ختام اللقاء المجمع للرواد في بلطيم وفريق الإسكندرية يحصد المركز الأول

توج فريق محافظة الإسكندرية، بالمركز الأول في ختام فعاليات اللقاء المجمع للرواد بمدينة بلطيم، الذى أطلقته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة و تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، شارك به 8 محافظات هم "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، الشرقية، المنوفية، الغربية" بإجمالي 176 مشـاركاً فى لعبات كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فريق الإسكندرية لحصوله على المركز الأول بتسعة نقاط و القليوبية على المركز الثاني بخمسة نقاط و الغربية على المركز الثالث بثلاثة نقاط، و تم تسليم الجوائز على الفائزين، لقاء الرواد بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وحضور الدكتور سامح منصور مدير إدارة المشروعات القوميه و الدكتور محمود عطا المنسق العام للمشروع القومي للرواد، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة .

اختتم لقاء الرواد بمصيف الشباب ببلطيم، بمتابعة و حضور الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، أشرف على إعداد حفل الختام و تنظيم وتحكيم مباريات "كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج، الكرة الطائرة " من قبل فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.