عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ..ختام اللقاء المجمع للرواد في بلطيم وفريق الإسكندرية يحصد المركز الأول

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

توج فريق محافظة الإسكندرية، بالمركز الأول في ختام فعاليات اللقاء المجمع للرواد بمدينة بلطيم، الذى أطلقته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة و تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، شارك به 8 محافظات هم "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، الشرقية، المنوفية، الغربية" بإجمالي 176 مشـاركاً فى لعبات كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يشهد تجربة إخلاء سريع بالديوان العام.. صور

فحص وعلاج 439 مريضاً خلال قوافل طبية ضمن التحالف الوطني بكفر الشيخ

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فريق الإسكندرية لحصوله على المركز الأول بتسعة نقاط و القليوبية على المركز الثاني بخمسة نقاط و الغربية على المركز الثالث بثلاثة نقاط، و تم تسليم الجوائز على الفائزين، لقاء الرواد بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وحضور الدكتور سامح منصور مدير إدارة المشروعات القوميه و الدكتور محمود عطا المنسق العام للمشروع القومي للرواد، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة .

اختتم لقاء الرواد بمصيف الشباب ببلطيم، بمتابعة و حضور الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، أشرف على إعداد حفل الختام و تنظيم وتحكيم مباريات "كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج، الكرة الطائرة " من قبل فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

رفع اسم حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يشهد تجربة إخلاء سريع بالديوان العام.. صور

ورشة عمل تنشيطية لرفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية بـ كفر الشيخ

نجاح عملية قسطرة قلبية متطورة في مستشفى كفر الشيخ العام

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يتفقد كنيسة العذراء ومتحف آثار كفر الشيخ |صور

رئيس منطقة كفرالشيخ الأزهرية يتسلم نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية

محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب لزيارة مسار العائلة المقدسة

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

ناجح غربية: كفر الشيخ أكبر محافظات الجمهورية في زراعة القطن| صور

ترشيحاتنا

البنتاجون تعلن عن كيفية تسليم أوكرانيا اليورانيوم المنضب

فيديوهات خادشة للحياء.. قرار عاجل بحبس سلمى الشيمي

على وجه السرعة.. ألمانيا تعلن حاجتها إلى المزيد من المهاجرين

كريمة عوض تغادر القاهرة والناس: انتهت رحلتي الأقرب لقلبي

قطاع الأعمال: إنشاء مشروع قومي لصناعة الجينز بتكلفة 50 مليار جنيه

46 درجة مئوية.. موعد انكسار الموجة الحارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ