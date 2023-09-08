عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تعترف بالأسباب الحقيقية لإغلاق 14 مصنعا لها في اليابان

تويوتا تعترف بالأسباب
تويوتا تعترف بالأسباب الحقيقية لإغلاق 14 مصنع في اليابان

أصدرت شركة تويوتا، بيانًا، يوضح سبب إغلاق 14 مصنعًا لها، بتاريخ 28 أغسطس، في جميع أنحاء اليابان، وهو “نقص مساحة القرص الصلب”، وتشير التقديرات إلى أن شركة تويوتا خسرت 356 مليون دولار بسبب هذا التوقف.

تويوتا تعترف بالأسباب الحقيقية لإغلاق 14 مصنع في اليابان

وأثر الإغلاق على مصانع تويوتا والعلامات التجارية المرتبطة بها، بما في ذلك لكزس و دايهاتسو وهينو، ويقال إن مشكلة الكمبيوتر، التي تم وصفها في البداية على أنها "خلل"، منعت الشركة من طلب مكونات جديدة للوفاء بنظام إنتاج التصنيع الخالي من الهدر في الوقت المناسب (JIT).

وأصدرت تويوتا بيانًا للصحافة، تعتذر فيه لعملائها ومورديها والأطراف ذات الصلة عن التعطيل، ومضى الإصدار ليشير إلى أن خلل النظام كان سببه عدم توفر عدة خوادم لطلب الأجزاء، بسبب الصيانة الروتينية، ويتوافق هذا مع التقارير السابقة التي وصفت تحديث النظام بأنه المصدر.

تويوتا تعترف بالأسباب الحقيقية لإغلاق 14 مصنع في اليابان

وفي أثناء صيانة الخادم، يتم حذف البيانات وإعادة تنظيمها عند حدوث خطأ بسبب عدم كفاية مساحة القرص، مما يتسبب في توقف النظام.

وأوضحت شركة صناعة السيارات اليابانية أيضًا أن الخوادم كانت تعمل على نفس نظام النسخ الاحتياطي، مما يعني أنه تمت مواجهة مشكلة مماثلة هناك، مع عدم قدرة تويوتا على التبديل.

وعادت الأنظمة إلى العمل في اليوم التالي، وطمأنت الشركة بأنه تم تحديد المشكلة واتخاذ الإجراءات المضادة لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.

فيما تم تنفيذ إغلاق مماثل في عام 2022 عندما كشفت شركة Kojima Industries، وهي موردة للأجزاء البلاستيكية، عن إصابة أحد خوادم الملفات الخاصة بها بفيروس. لكن تويوتا تؤكد مجددا في بيانها أنه لا يوجد أي دليل على وقوع هجوم إلكتروني.

اليابان تويوتا لكزس دايهاتسو صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

فرنسي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص المهاجم الجديد.. تفاصيل

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

موضوعات متعلقة

علامات وأسباب تلف كازكيت رأس المحرك في السيارة

تسلا تحتفل بإنتاج مليوني سيارة كهربائية

سعر خيالي.. لوحة سيارة في السعودية تحطم الرقم القياسي

عربيات الغلابة..5 عربيات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

النترا ولا جراند سيراتو .. مقارنة بين أشهر عربيتين كوري في مصر

بـ 120 ألف جنيه .. أقل سعر لـ هيونداي ألنترا مستعملة

سعرها 130 ألف جنيه فقط .. أشهر سيارة أمريكية مستعملة بالسوق المصرية

أخبار السيارات| لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى عربة في العالم.. لو متعرفش.. مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة

ترشيحاتنا

كامل الوزير: نستهدف نقل مليوني راكب يوميا و25 مليون طن بضائع سنويا

روسيا: اعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات يورو 2024

شروط ماء الاغتسال من الجنابة.. تعرف عليها

مسلم وحارب بالعراق وأفغانستان| تعرف على “ظل” ميسي في الملعب وخارجه.. يحمي أسرته بـ 50 مقاتلا

قبل بدء الدراسة.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

ليجرب شعورها.. سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين| ماذا حدث؟  

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

فيديو

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ