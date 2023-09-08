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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تشيرون سوبر سبورت .. سعر ومواصفات أسرع سيارة في العالم

صدى البلد

تعتبر كل سيارة من تشيرون سوبر سبورت نسخة فريدة ليس لها مثيل، يتم بنائها يدوياً وفقاً لتوجهات العميل وذوقه الخاص، وتأتي النسخة رقم 400 بناء عن هذه الفلسفة.

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بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

تتميز السيارة الخارقة بهيكل من ألياف الكربون مع تشطيب أخضر داكن يختاره العميل، تقول بوجاتي إن إنشاء هذه اللمسة النهائية الفريدة يتطلب الكثير من الصبر والاهتمام الدقيق بالتفاصيل.

 

تتقدم العلامة التجارية الفرنسية الفارهة بوجاتي ببطء ولكن بثبات مع خطة الإنتاج التي وضعتها لسيارة تشيرون سوبر سبورت الخارقة الأفضل في العالم.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

مواصفات  بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ 

تأتي السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعات قصوى تزيد عن 300 ميل في الساعة، في حين اقتصرت سيارة تشيرون سوبر سبورت الأصلية على 261 ميلاً في الساعة.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

جاءت السيارة على محرك بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بمحرك الشركة الأيقوني الشهير W16 بسعة 8000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 1578 حصانًا بفضل علبة التروس ذات النسبة الأطول، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن متر.

تتميز السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ بهيكل مكشوف من ألياف الكربون مع لمسات برتقالية مثل سابقتها الأسطورية الشهيرة بوجاتي فيرون سوبر سبورت وورلد ريكورد إديشن، والتي كانت أسرع سيارة طريق إنتاج في عام 2010.

وقامت بوجاتي بتثبيت نظام إدارة حراري جديد وضبط البرنامج لتحسين المحرك ومجموعة نقل الحركة وعلبة التروس والشواحن التوربينية، واكتسب النموذج أيضًا تصميمًا طويل الذيل ، مما زاد من طوله بمقدار 25 سم لتقليل المماطلة الديناميكية الهوائية بنسبة تزيد عن 40٪.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

يبلغ سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 3 ملايين و 100 ألف دولار.

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