عام على رحيل الملكة إليزابيث.. كيف أحيا ذكراها تشارلز الثالث

في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، سجل الملك تشارلز الثالث رسالة وأصدر صورة مفضلة للملكة. وأعرب الملك عن تذكره للخدمة المتفانية التي قدمتها والدته وعن مدى أهميتها للكثيرين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعود الصورة التي اختارها الملك إلى عام 1968، وتظهر الملكة في سن الـ42 عامًا في صورة رسمية. وقد اختار هذه الصورة لتجسيد الذكريات الجميلة للملكة.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في 8 سبتمبر من العام الماضي، بعد أشهر قليلة من احتفالها باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش لمدة 70 عامًا.

في رسالته، شكر الملك تشارلز الأمة على الحب والدعم الذي أبدوه له وللملكة كاميلا خلال عامه الأول كملك. وأعرب عن امتنانه للملكة إليزابيث الثانية وعن مودته الكبيرة تجاه حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة.

تقدم الملك تشارلز بالشكر أيضًا للحب والدعم الذي تلقاه من زوجته، وأكد على التزامه بخدمة الشعب بأكمله. وقد تم توقيع الرسالة المكتوبة من قبل الملك تشارلز.

تم التقاط هذه الصورة الرسمية، بواسطة سيسيل بيتون في 16 أكتوبر 1968K وتُظهر الصورة الملكة الراحلة وهي تقف جانبًا وتبتسم، وترتدي تاج الدوقة الكبرى فلاديمير، المصنوع من 15 دائرة ماسية متشابكة.

وفي رسالته الخاصة، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن حجم خدمة الملكة الراحلة أكبر بعد عام من وفاتها.

وقال سوناك إنه يعتز بذكرياته عن لقاء الملكة الراحلة، حيث أذهله حكمتها ومودتها وذكائها الحاد.

كان قد أمضى الملك الصيف في مقر إقامته في بيركهول وقلعة بالمورال في أبردينشاير، وعن ذكرى رحيل الملكة، سيتم إطلاق تحية إطلاق النار ظهر الجمعة في هايد بارك وبرج لندن بمناسبة ذكرى اعتلائه العرش.

سيتم أيضًا قرع الأجراس في كنيسة وستمنستر في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش للاحتفال بهذه المناسبة، فيما أعرب الأمير هاري عن تقديره للملكة الراحلة، قائلا إنها "تنظر إلينا جميعا بازدراء".