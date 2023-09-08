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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف ماركة ميسي.. الأرجنتين تفوز على الإكوادور في تصفيات كأس العالم

ميسي
ميسي

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على الإكوادور  بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في مستهل تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا الجنوبية.
سجل ميسي هدف الأرجنتين واللقاء الوحيد من ركلة حرة نفذها بطريقته المعتادة لتسكن شباك الإكوادور في الدقيقة 77 من زمن المباراة.


ويلتقي منتخب الأرجنتين نظيره البوليفي الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات.


يذكر أن ليونيل ميسي قاد منتخب الأرجنتيني للفوز بكأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخ التانجو، عقب الفوز على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.


وانضم  نجم التانجو إلى نادي إنتر ميامي في شهر يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر.

ميسي الأرجنتين الاكوادور كأس العالم ليونيل ميسي

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