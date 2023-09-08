عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة مسرعة تدهس سيدة وابنتها أثناء عبور الطريق بمنشأة ناصر

كمين
كمين

لقيت سيدة ونجلتها مصرعهما إثر حادث دهس سيارة مسرعه لهن اثناء عبورهن الطريق بمنطقة منشأة ناصر.


تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمصادمة ومتوفيين بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور ربة منزل ونجلتها مقيمتان بدائرة القسم اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار ، مما تسبب فى وفاتهما متأثرتان بإصابتهما.

أسفرت الجهود عن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها ملك طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطه والسيارة المتسببة فى الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدى الأهالى عليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم
مصرع سيدة حادث سير القاهرة طالب مباحث القاهرة منشأة ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة.. مهاجم بوروسيا دورتموند معروض على الأهلي

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

موضوعات متعلقة

الأمن يرصد اثنين من مروجي المواد المخدرة عبر فيس بوك

ملاحقات أمنية لمروجي المواد المخدرة بالقاهرة

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز بالقاهرة

ضبط عاملين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

عاطل ينتحل صفة فني بشركة أجهزة ويستولي على تليفزيون من صاحبه

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

الأمن يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بالأسلحة في عين شمس

ترشيحاتنا

سقوط ضحايا في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

تجارة القارة بيد القاهرة.. كيف تستفيد مصر من انضمام أفريقيا لمجموعة العشرين؟

فلسطين ترحب بأصوات إسرائيلية أدانت عنصرية الاحتلال

ستصبح بهارات.. سر تعديل اسم دولة الهند في هذا الموعد

افتح القوس| سيف شكري أزمة هروب جديدة في منتخب مصر للمصارعة

بعد توجه الرئيس السيسي إلى الهند.. ما أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

فيديو

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ