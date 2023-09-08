سيارة مسرعة تدهس سيدة وابنتها أثناء عبور الطريق بمنشأة ناصر

لقيت سيدة ونجلتها مصرعهما إثر حادث دهس سيارة مسرعه لهن اثناء عبورهن الطريق بمنطقة منشأة ناصر.



تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمصادمة ومتوفيين بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور ربة منزل ونجلتها مقيمتان بدائرة القسم اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار ، مما تسبب فى وفاتهما متأثرتان بإصابتهما.

أسفرت الجهود عن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها ملك طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطه والسيارة المتسببة فى الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدى الأهالى عليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.