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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجعله يتوقف.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

القلب
القلب

يعد عدم انتظام ضربات القلب من المشكلات الصحية التي تسبب مضاعفات خطيرة منها الجلطة والسكتة الدماغية وتوقف القلب.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم أسباب عدم انتظام ضربات القلب.

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ما الذي يسبب عدم انتظام دقات القلب؟

ضغط.
استهلاك كميات أكبر من الكافيين أو الكحول مما يوصي به مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
التدخين أو استخدام منتجات التبغ.
اعتلال عضلة القلب أو الأزمة القلبية أو أمراض القلب أو مشاكل القلب الأخرى.
لا يوجد ما يكفي من الدم في الشرايين التاجية.
أدوية معينة.

عوامل الخطر لعدم انتظام دقات القلب

استخدام منتجات التبغ.
وجود تاريخ عائلي للإصابة بعدم انتظام دقات القلب.
الاحساس بالتوتر.
الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
الإصابة بالسمنة.
شرب الكثير من الكافيين أو الكحول.
وجود مشكلة في الغدة الدرقية ولكن لا يتم علاجها.
تعاطي المخدرات غير القانونية.
وجود مشاكل معينة في القلب.
تناول أنواع معينة من أدوية القلب.

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