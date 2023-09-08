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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حريق منزل نتيجة تسرب غاز بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 5 اشخاص بحروق بأمكان متفرقة بالجسم إثر نشوب حريق بمنزل نتيجة تسرب غاز البوتوجاز بمنشأة راغب دائرة مركز الحسينية وتم نقل المصابين الي مستشفي الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية بإستقبال كلا من "احمد ا م" 15 سنة ووالده "السيد م س" 60 سنة مصابين بحروق بالقدمين من الدرجة الثانية و"اية ط م" 3 سنوات مصابة بحروق بالساقين من الدرجة الثانية و"اسماء ا م" 27 سنة مصابة بحروق بالبطن والقدمين و"جني ط م" 7 سنوات مصابة بحروق بالذراع الايسر والساقين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر حريق منزل نتيجة تسرب غاز البوتوجاز بمنشأة راغب دائرة مركز الحسينية وتم نقل المصابين الي مستشفي الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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