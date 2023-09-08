إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم ملاكي وموتوسيكل بالشرقية

أصيب ثلاثة اشخاص بكدمات وسحجات بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق عرب البياضيين -بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "ايمن م ع" 34 سنة مقيم بردين وشقيقته "سحر م ع" 36 سنة مقيمه عرب البياضين وطفلتها "جنا ش م" 9 سنوات مقيمه عرب البياضين مصابين بسحجات وكدمات وخدوش بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق عرب البياضيين -بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.