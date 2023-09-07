مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري نقل بالشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها فيما أصيب اثنين أخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بإخري نقل بطريق العباسة دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة الي مستشفي ابو حماد والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال كلا من "دعاء ف ف" 33 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة و"هايدي ي س" 31 سنة مقيمه ابو حماد مصابة بسحجات وكدمات بالجسم و"محمد ا ا" 33 سنة مقيم بني جري مصاب بجرح متهتك بالرأس وتم تقديم الرعاية الصحية لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بإخري نقل بطريق العباسة دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة إلي مستشفي ابو حماد والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.