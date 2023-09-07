مصرع شخص صعقا بالكهرباء من موتور مياه بالشرقية

لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء من موتور مياه بالقرب من كوبري الكسارة دائرة الصالحية الجديدة وتم نقل الجثة الي مستشفي الصالحية الجديدة والتحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية الجديدة بإستقبال "عطية ع ع ي" 44 سنة مقيم كوبري الكسارة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه صعقا بالكهرباء من موتور مياة بالقرب من كوبري الكسارة دائرة الصالحية الجديدة وتم نقل الجثة الي مستشفي الصالحية الجديدة والتحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.