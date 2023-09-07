إصابة 4 أشخاص في حريق بمصنع ملابس بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمصنع ملابس بكفر نمر دائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بحروق بالجسم وتم نقلهم إلي مستشفي حروق ههيا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا ورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع ملابس بكفر نمر دائرة مركز ابو كبير وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من "أحمد ا م" 17 سنة مصاب بحروق بالوجة من الدرجة الأولي "أحمد ا س" 26 سنة مصاب بحروق بالجسم بنسبة 50% و"عبد الله م ا" 45 سنة و"سمير ا ا" 37 سنة مصاب بحروق بالجسم وتم نقلهم الي مستشفي ههيا للحروق وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.