تعرف على جدول مباريات رجال سلة الأهلي في تصفيات BAL

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي منافسات تصفيات بطولة إفريقيا للأندية «BAL» التي تقام في الرباط بالمغرب خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 4 مايو.

ويتواجد الأهلي في مجموعة الصحراء، التي تضم كلًّا من: الفتح الرباطي المغربي، وكينجز الإيفواري، والإفريقي التونسي، وفلايرز النيجيري، وفيلا دي داكار السنغالي.

وتقام مباريات الأهلي على النحو التالي:

* الأهلي × الإفريقي التونسي – 25 أبريل، 8:00 مساءً.

* الأهلي × فيلا دي داكار السنغالي – 26 أبريل، 5:00 مساءً.

* الأهلي × فلايرز النيجيري – 29 أبريل، 6:00 مساءً.

* الأهلي × كينجز الإيفواري – 1 مايو، 8:00 مساءً.

* الأهلي × الفتح الرباطي المغربي – 3 مايو، 8:00 مساءً.



