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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُكرم رحاب رضوان المتوجة بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

صدى البلد

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البطلة ريحاب أحمد رضوان ابنه قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمنحها شعار المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية ، وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية في بطوله العالم لرفع الأثقال البارالمبي والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 130 كجم ضمن منافسات وزن 55 كجم ، في حضور عدد من نواب البرلمان وأسرتها .

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم ، بالإضافة إلى إستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع متمنياً للبطلة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

ترخيص 747 إعلانا بمراكز ومدن الشرقية خلال شهر أغسطس

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته لفوز البطلة ريحاب رضوان بالميدالية الذهبية ليؤكد أن الشرقية تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية مشيرًا أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصر عاليا لافتًا إلى أن الإعاقة لن تمنع اللاعبة من ممارسة الرياضة وأداء التدريبات اللازمة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات ورفع اسم البلاد وعزف السلام الوطني لمصر أمام جميع دول العالم.

من جانبها أعربت لاعبة رفع الاثقال البارالمبي عن سعادتها لاستقبال المحافظ لها اليوم وتكريمها باهدائها شعار المحافظة وشهاده تقدير ومكافأة مالية ليمثل لها قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عالياً.

جاء ذلك بحضور النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي والنائب عبد المجيد الأشقر والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

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الامارات العربيه المتحده الإمارات العربية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الميدالية الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ الشرقية

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