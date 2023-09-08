إصابة ولدين بطلق خرطوش في أحد أفراح الشرقية

أصيب ولدين بطلق ناري خرطوش بأحد الأفراح بقرية الصنافين القبلية دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقلهم الي مستشفي منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال كل من "كريم م ع" 12 سنة مقيم الصنافين القبلية مصابا بطلق ناري بالساقين و"يوسف م م ا" 12 سنة مقيم الصنافين القبلية مصابا بطلق ناري بالساقين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابتهم بطلق ناري خرطوش بأحد الأفراح بقرية الصنافين القبلية وتم نقلهم الي مستشفى منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.