مصرع شخص غرقا بمياة ترعة بالشرقية

لقي شخص مصرعه غرقا بمياة ترعة عزبة التفتيش بمحافظة الشرقية وتم إنتشال الجثة ونقلها الجثة والتحفظ عليها بمستشفي الزوامل تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزوامل بإستقبال "ادهم م م" 19 سنة مقيم الخصوص "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة ترعة عزبة التفتيش بمحافظة الشرقية وتم إنتشال الجثة ونقلها الجثة والتحفظ عليها بمستشفي الزوامل تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.