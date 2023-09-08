مصرع رضيعة سقطت من علي سلم منزل الأسرة بالشرقية

لقيت رضيعه مصرعها إثر سقوطها من علي السلم بمزل أسرتها بقرية القاويشة دائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة الي مستشفي ديرب نجم والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم بإستقبال "رودينا م م" 4 شهور مقيمه قرية القاويشة دائرة مركز ديرب نجم "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر سقوطها من علي السلم بمزل أسرتها بقرية القاويشة دائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة الي مستشفي ديرب نجم والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.