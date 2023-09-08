كفر الشيخ.. توزيع ملابس وأدوات مدرسية على 200 طفل بمركز الرياض

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم معرض للزي المدرسي ومستلزمات الدراسة مجاناً، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف إدارة شئون المجتمع التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي.



وجرى توزيع حقائب مدرسية وزي مدرسي وأحذية وأقلام وكشاكيل وعلب ألوان وأدوات هندسية، لـ 200 طفل بالمرحلة الابتدائية، فضلاً عن تكريم عدد من حفظة القرآن من الأطفال.



جاء ذلك بحضور إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، ومصطفى صبري، مدير الجمعيات بمديرية التضامن، وآلاء خفاجة، مدير حماية الطفل، وبسمة الديب، مدير قسم حقوق الإنسان بديوان المحافظة، وعبد الحميد الصادق، مدير التضامن الاجتماعي بالرياض، وجمعية إيد بإيد بالرياض برئاسة قادومة ناجي، ورضا عبدالسلام.