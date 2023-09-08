ضبط المتهم بإنهاء حياة شخص أثناء فض مشاجرة بالقليوبية

القت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهم بإنهاء شخص خلال فض مشاجرة بقرية قلما دائرة مركز قليوب.

وتبين أن مرتكب الواقعة ويدعي "م. ص" سائق، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وامرت جهات التحقيق، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى "محمد.م"، بطعنة نفاذة بسلاح أبيض أودت بحياته.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين انه عندما تدخل الشاب "المجنى عليه" لفض مشاجرة نشبت مع عائلته وبعض الأشخاص، وخلال تدخله للدفاع عن عائلته تعدى عليه الطرف الآخر بسلاح أبيض، مما أودى بحياته.