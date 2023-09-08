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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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في 7 أشهر.. العالم يستهلك موارد كوكبية برقم مذهل.. البشرية جائعة والأرض تدفع ثمنا باهظا

صدى البلد

 

  • الانسان يستهلك موارد الأرض بمعدل أسرع
  • كيف نستهلك الأرض؟
  • ما الذي نستهلكه بالضبط؟
  • عصر الإنسان
  • خصائص العصر البشري

 

 

كان يوم 2 أغسطس 2023 يومًا هاما بالنسبة للكوكب، كان تاريخًا كبيرًا وسيئًا. صادف ما يسمى بيوم تجاوز موارد الأرض، وهو اليوم الذي تتجاوز فيه الموارد السنوية التي تستخرجها البشرية من الأرض قدرة الكوكب على تجديدها في نفس العام. 

 

وبحسب ما نشرته مجلة التايمز الأمريكية، عندما يحدث يوم تجاوز الأرض كل عام، يتم حسابه من قبل الباحثين الذين تتعاون معهم منظمة يوم تجاوز الأرض في شبكة البصمة العالمية (GFN)  غير الربحية. يدير محققو شبكة البصمة العالمية معادلات لحساب البصمة البيئية، حيث يأخذون في الاعتبار القدرة الحيوية للكوكب ومدى سرعة البشر بناءً على مستويات الاستهلاك الحالية والسابقة في استهلاكها.

 

لم يكن البشر دائمًا شرهين للموارد. تمتلك شبكة البصمة العالمية بيانات تعود إلى أكثر من نصف قرن. في عام 1971، على سبيل المثال، لم يحدث يوم تجاوز موارد الأرض حتى أواخر ديسمبر، وهذا يعني كان البشر يعيشون في الغالب في حدود إمكانياتهم. وبحلول عام 1979، عاد التاريخ إلى منتصف أكتوبر. وبحلول عام 2001، كان ذلك في منتصف سبتمبر.

 

هناك حلول محتملة لهذه المشكلة، كما تؤكد شبكة البصمة العالمية ومنظمة يوم تجاوز الأرض. فالمدن يمكن جعلها أكثر إحكاما من الناحية المادية، وتوفير وسائل نقل عامة خالية من الكربون، وتعديل المباني بحيث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة؛ وكل هذا من شأنه أن يقلل الحاجة إلى استخراج الوقود الأحفوري.

 

يمكن جعل إنتاج الغذاء أكثر استدامة أيضًا. في كل عام، يتم إهدار أكثر من 30% أو 1.3 مليار طن من الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري؛ إن التنبؤ بالطلب العالمي على الغذاء بشكل أكثر دقة وإنتاج ما نحتاج إليه فقط من شأنه أن يخفف بعض عمليات الزراعة والاستخراج. 

 

تحقيق الاستقرار السكاني العالمي هو مجال آخر يستحق الاهتمام. إن إبقاء عدد سكان الكوكب عند 7.7 مليار نسمة - وهو أقل بقليل مما هو عليه الآن - من شأنه أن يضيف 49 يومًا إلى يوم تجاوز الأرض بحلول عام 2050، مما سينقله من 2 أغسطس إلى 20 سبتمبر.

 

خلص تقرير التايمز إلي أن البشر أنواع جائعة، وفي كثير من الأحيان، أرضنا تدفع ثمنا باهظا لذلك. وأشار موقع ذا وورلد كونت، في تقرير له بعنوان لدينا كوكب واحد فقط، وفقا لدراسة أجراها الصندوق العالمي للحياة البرية(WWF)، تم تدمير أكثر من ثلث الموارد الطبيعية للأرض على يد البشر خلال ثلاثين عامًا فقط.

 

لم تستهلك البشرية ثلث موارد الطبيعة فحسب. ونستمر في استهلاكها. بمعدل متزايد. نحتاج اليوم إلى حوالي 1.75 كوكبًا لتوفير الموارد اللازمة لاستهلاكنا واستيعاب نفاياتنا. بحلول عام 2030، سنحتاج إلى كوكبين. لكن الأن لدينا واحد فقط.

 

كيف نستهلك الأرض؟

تقيس البصمة البيئية مدى سرعة استهلاكنا للموارد الطبيعية وتوليد النفايات مقارنة بمدى سرعة توليد الطبيعة لموارد جديدة واستيعاب نفاياتنا. يشمل استهلاكنا من: الوقود الأحفوري (وإطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي)، وسمك ومأكولات بحرية، ومنتجات الغابة، ولحمة، والحبوب، والأراضي المبنية (المباني، الأسفلت، الخرسانة)، وللأسف الإفراط في الاستخدام يتزايد.

 

ما الذي نستهلكه بالضبط؟

تقيس البصمة العالمية الطلب البشري على الطبيعة. وللتوضيح، نستخرج 88 مليار طن من الموارد الطبيعية من الأرض كل عام (في عام 2017). أكثر من 11 طنًا من الموارد الطبيعية لكل شخص على وجه الأرض. والأرقام مستمرة في الارتفاع. وبحلول عام 2050، سوف نستخدم ضعف ذلك. 

 

عصر الإنسان

إن التأثير البشري على الأرض هائل للغاية لدرجة أنه أدى إلى التسمية الرسمية لعصر جيولوجي جديد: عصر الأنثروبوسين. بدلا من ذلك: العصر البشري أو عصر الإنسان.

 

خصائص العصر البشري

سبب تسمية العصر الجديد هو التأثير الهائل الذي أحدثه البشر على الأرض - خاصة منذ عام 1950 تقريبًا. وتشمل التأثيرات ما يلي:

قطع الغابات: منذ عام 2016، تم قطع ما متوسطه 28 مليون هكتار كل عام. وانقراض الأنواع وتدمير الحياة البرية: أكثر من 20% من الأنواع معرضة لخطر الانقراض بشدة.تلوث الهواء والمحيطات والأرض: تضاعف معدل تلوث المياه الجوفية بين عامي 1960 و2000، ليصل الآن إلى أكثر من 280 كيلومتراً مربعاً سنوياً. يموت 8.9 مليون شخص بسبب تلوث الهواء كل عام.

 

وفي تقرير  لمارتين كوبلر من دويتشه فيلا بعنوان: كيف يمكن لثمانية مليار إنسان أن يعيشوا سويا بشكل مستدام، أشار إلي أن أغنى دول العالم تستهلك أكثر من غيرها. 

 

قالت سارة هيرتوج، خبيرة السكان لدى الأمم المتحدة في نيويورك: إن ارتفاع الدخل كان أكثر أهمية بكثير من النمو السكاني في دفع زيادة الاستهلاك والتلوث المرتبط به"، مشيرة إلى أن أغنى دول العالم، حيث تباطأ النمو السكاني أو انعكس، تستخدم معظم الموارد لنصيب الفرد.

 

فالبلدان النامية الأكثر فقراً في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وأجزاء من آسيا، والتي من المتوقع أن تسجل أكبر معدلات التضخم في العقود المقبلة، مسؤولة عن جزء صغير فقط من الانبعاثات العالمية واستخدام الموارد.

 

برز ذلك في تقرير بعنوان صعود الاستهلاك العالمي، في موقع وورلد سينترك، وما له من العواقب البيئية، وأشار التقرير أن هناك ثمن يجب دفعه مقابل هذا الاستهلاك غير المنضبط. يعاني الكوكب من هذا الإفراط في استخراج الموارد - الغابات والأسماك والتربة والمعادن والمياه ... مما يؤدي إلى تدهور وانهيار النظم البيئية، الموائل والأنواع. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الاستهلاك المتزايد إلى زيادة التلوث والنفايات، كما أن أساسيات الحياة - الهواء والأرض والمياه تصبح أكثر تلوثًا وسامة.

 

موارد الأرض قدرة الكوكب البشرية

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