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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة مهندسي مصر تضع التخطيط العمراني للشيخ زويد

لقاء محافظ شمال سيناء
لقاء محافظ شمال سيناء مع نقيب المهندسين

 

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة.


وأكد المحافظ علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لشمال سيناء بشكل عام ولرفح والشيخ زويد بشكل خاص، من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها والتوجيه بتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

 

 

ميناء العريش:


وأضاف المحافظ، أن شمال سيناء تشهد مشروعات عملاقة بفضل توجيهات السيد الرئيس مثل مشروع تطوير ميناء العريش وإعادة خط السكة الحديد "الفردان العريش" وعدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة.


وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به نقابة المهندسين المصريين في مختلف محافظات الجمهورية في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها في ربوع مصر.
وطالب المحافظ نقابة المهندسين المصريين بوضع تصور لتطوير ميدان الشيخ زويد ووضع التخطيط العمراني لمدينة الشيخ زويد وتطوير المدينة عقب الاحداث التي شهدتها خلال فترة الحرب على الإرهاب، بجانب المساهمة في تطوير القري العائدة.
بدوره أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، علي أن النقابة تكرس كافة امكانياتها لتقديم مختلف أشكال التعاون مع محافظة شمال سيناء من خلال المشاركة في الخطط والمشروعات التنموية وتقديم الاستشارات الهندسية والدورات التدريبية للمهندسين، فضلًا عن المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المهندس أمين جودة، نقيب المهندسين في شمال سيناء، أن النقابة ستقوم بوضع تقرير هندسي عن صلاحية بعض المنشآت الحكومية من عدمه، مثل المقصورة الرئيسية لإستاد العريش والمبني الإداري وحمام السباحة ومقصورة ملعب كرة القدم بمركز شباب مدينة العريش ومبني الحماية المدنية في شارع أسيوط بالعريش.


حضر  اللقاء كلا من المهندسين، أحمد حشيش، أحمد رمزي، محمد عبد الغني، ايمن حسين، حسين محمود، أعضاء نقابة المهندسين المصريين، والمهندس أمين جودة نقيب المهندسين بشمال سيناء ومحمود عثمان مدير نقابة المهندسين بالعريش، المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء.

 

سيناء المهندسين نقيب التعاون نقابة

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