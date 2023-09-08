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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يلتقي عدداً من المواطنين ويستمع لمطالبهم

صدى البلد

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين،عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة ،موجهاً بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة ،ومكلفاً رئس المدينة ومسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنيين بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه،بجانب دراسة بعض المقترحات و المشكلات وموضوعات خاصة بالمرافق والخدمات والمطالب الشخصية والحالات الإنسانية.

جاء ذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد  الرضا بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

 

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وألقى خطبة الصلاة  الدكتور عيد شحاتة إمام وخطيب المسجد، وتناولت موضوع"حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه "،حيث أشار إلى أن المتأمل في حال خاتم أنبياء الله ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، يدرك أنه كان أشد الناس حباُ لربه سبحانه وتعالي وأكثرهم خشية له وأعظمهم رجاء فيه ، موضحاً أنه عليه صلوات الله وتسليمه ، يأنس بمناجاة ربه ويهنأ بقربه ، حتى أنه كان قبل بعثته  يتعبد في غار حراء  الليالي ذوات العدد ولما اصطفاه  ربه سبحانه وتعالي  وأرسله رحمة للعالمين كان قرة عينه وراحة نفسه في عبادة ربه.

وأضاف "شحاتة"  أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قيام الليل حباً لربه وشكراً على نعمائه وامتثالاً لأمره سبحانه وتعالى ، وكان يكثر من صيام النوافل  خاصة يومي الاثنين والخميس  ودائم الاستغفار  وكثير الذكر في جميع الأوقات ، وأن من أحوال نبينا مع ربه عزوجل  حال الرضا بقضائه سبحانه وتعالي، ويتدبر القرآن ويحب أن يسمعه من غيره.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بنى سويف الجديدة محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محمد صلى الله عليه وسلم

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