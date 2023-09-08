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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرواتب تبدأ من 3000 جنيه.. وظائف جديدة في بني سويف

صدى البلد

للباحثين عن وظائف اليوم بمجالات الميكانيكا وهندسة الكهرباء بمحافظة بني سويف ، أعلنت وزارة العمل، عن قيام مديرية العمل بالمحافظة بتوفير 28 فرصة عمل في شركة الماسة لإعادة تدوير الورق وشركة انجل بيست ايجيبت بمنطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل.

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وتوفر مهن مهندسين كهرباء وميكانيكا وفنيين في نفس المجالات، ومهندس جودة، ومشغلين غرف تحكم، ومساعدين انتاج، برواتب تبدأ من 3000 جنيه.

 

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف، أنه جرى التنسيق مع الشركتين لتطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة عقود العمل المتوفرة، مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مختلف بنودها، وتوفير تأمين صحي واجتماعي المقبولين من بداية عملهم، مع التأكد من التزام الشركة بتعيين 5 %من إجمالى عمالها من ذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة في هذا الشأن، ومشيراً إلى أن الفرص المتوفرة هي: 3 مهندس كهرباء، و3 مهندس ميكانيكا، و2 مهندس جودة، و5 فنى كهرباء، و5 فنى ميكانيكا، و4 مشغلين غرف تحكم، و6 مساعدين انتاج.

 

وأشار مدير المديرية أنه على الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم بمقر شركة الماسة وعنوانه منطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل قطعة 1- 6 وللاستفسار على رقم 01210095902، وشركة انجل بيست وعنوانها منطقة الصناعات المتوسطة بياض العرب والتواصل على رقم 01093792006.

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