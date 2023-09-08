عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء: ساهمنا في علاج المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة

صدى البلد

شارك، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بجلسة " دور صناعة الدواء من أجل مواطنين أصحاء"، وذلك خلال الفعاليات الختامية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة أهمية التعاون بين شركاء الصناعة والهيئات والمنظمات الصحية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطن المصري، كما أشاد بجهود صناع الدواء في التطوير المستمر للصناعة لحماية وعلاج المواطنين من الأمراض والأوبئة المستجدة عبر العصور، مثل الطاعون والسرطان وأخيراً جائحة الكورونا، والتي أكدت على أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على البشر دون أي تمييز أو انحياز.

وأشار إلى جهود الهيئة وسعيها المستمر نحو تحديث الإجراءات بما يتناسب مع المعايير العالمية ومستجدات العلم، وهو ما انعكس فى حصول الهيئة على الاعتمادات الدولية المتتالية؛ ويسهم في ضمان استمرارية واستدامة توافر الدواء بشكل آمن وفعال، وبما يليق بالمواطن المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على التسيق المستمر والمشاركة الفعالة مع مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بملف الصحة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، حيث يعد المؤتمر فرصة لجميع الخبراء للمشاركة وتبادل الخبرات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

سعر تويوتا لاند كروز 2023 في السعودية

الأرصاد تفجر مفاجأة عن الموجة شديدة الحرارة

الوزر والعقاب للمخالف.. خطيب المسجد النبوي: حسن العشرة عبادة وحق أوجبه الله

بشائر الخير تهل.. ماذا حدث لأسعار الذهب بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

الخارجية السودانية تهاجم بيان الإتحاد الأفريقي

انخفاض عالمي للذهب .. بشرى للمواطنين | وسعر عيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة..أعراض تكشف سرطان القولون سريعا.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب.. مي كساب تثير الجدل

ملابس غريبة... أمينة خليل تظهر بـ إطلالة غير تقليدية.. شاهد

تناول هذا الطعام يحميك من 4 أمراض خطيرة| وانتبه لهذا الأمر

تجعله يتوقف.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ