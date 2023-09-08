عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم للدول الأفريقية الشقيقة

صدى البلد

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيرته بدولة الرأس الأخضر بقارة أفريقيا، كابو فيردي والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين في دعم القطاع الصحي بدولة الرأس الأخضر من خلال تدريب الفرق الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية في دولة الرأس الأخضر، من خلال ايفاد المدربين أو استقبال الفرق الطبية بمصر لتدريبهم على شتى المجالات الصحية،  لصقل مهاراتهم، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون لدعم الوزارة للمنظومة الإسعافية بدولة الرأس الأخضر، لتطويرها من خلال نقل الخبرات والتجارب الناجحة التي حققتها الوزارة في تطوير منظومة الإسعاف المصرية، من خلال تدريب العاملين على أحدث الأساليب العالمية، ووضع آليات لتطوير منظومة العمل.

وأضاف "عبدالغفار" أن وزيرة صحة دولة الرأس الأخضر والوفد المرافق لها قام بزيارة مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك على هامش زيارتهم لمصر، لبحث سبل التعاون بين المعهد والمنشآت الطبية المتخصصة في دولة الرأس الأخضر، لافتاً إلى عقد الاجتماعات المشتركة خلال الفترات المقبلة لتحديد آليات التعاون في مجالات الصحة العامة.

ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الدعم اللازم للدول الأفريقية الشقيقة لدعم أنظمتها الصحية والارتقاء بها، بما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية وتحقيق الأمن الصحي لشعوبها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

دعم بلده وقت الأزمة.. وزير الزراعة : إحنا في خدمة الفلاح المصري

بغدودة .. 3 وقائع هروب للاعبي منتخب مصر للمصارعة في عام واحد

رئيس هيئة الدواء: ساهمنا في علاج المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة

متهم بالتجسس لصالح إيران.. الشرطة البريطانية تواصل البحث عن الجندي الهارب

هشام آمنة: وفد صيني من رجال الأعمال في القاهرة قريبا لدعم الاستثمار

الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة... أمينة خليل تظهر بـ إطلالة غير تقليدية.. شاهد

تناول هذا الطعام يحميك من 4 أمراض خطيرة| وانتبه لهذا الأمر

تجعله يتوقف.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

شكلها اتغير.. مي كساب تثير الجدل في أحدث ظهور لها بعد العملية| شاهد

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ