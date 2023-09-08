فيديو.. وصول رئيس جنوب أفريقيا إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين

وصل الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة دول العشرين.

وتعقد قمة العشرين في نيودلهي بالهند يومي 9 و 10 سبتمبر، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وقال بيان صادر عن رئاسة جنوب أفريقيا إن رامافوزا سيعقد على هامش قمة مجموعة العشرين اجتماعات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية لجنوب إفريقيا.

ومن المنتطر أن تتولى جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين في عام 2025.

وتأتي قمة العشرين في ظل ظروف دولية عاصفة خاصة مع اشتداد المواجهات في الحرب الأوكرانية، في وقت يتصاعد نفوذ الصين التي تتحدّى القوة الأمريكية العظمى على نحو متزايد.