عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الأشجار ورفع كفاءة الحدائق ورصف الشوارع في 3 مدن بكفر الشيخ

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة

شهدت مدن كفر الشيخ والرياض وقلين، أعمال زراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء بالميادين، وري الأشجار، ورفع كفاءة الحدائق، ورصف الطرق، وذلك بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كفر الشيخ.. توزيع ملابس وأدوات مدرسية على 200 طفل بمركز الرياض

بالمجان.. فحص وعلاج 1800 رأس ماشية ودواجن خلال قافلة بيطرية بكفر الشيخ

ومن جهته، تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ، أعمال تطوير وتهذيب وزراعة الأشجار أمام مجمع المروة التجاري، وأعمال النظافة ورفع كفاءتها بنطاق المدينة، ورفع  كفاءة حديقة مجمع المروءة، وزراعة أشجار زينة، ووضع النجيلة وتنظيفها، وذلك بالمشاركة المجتمعية، فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، وذلك تحت إشراف الهام الشاذلي، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والمتابعة على.

وتفقد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال الرصف بشارع البلدية، بدءاً من ميدان بيع المصنوعات وتقاطع شارع صلاح سالم وحتى مزلقان ميدان الأمل بحي شرق كفر الشيخ؛ استكمالاً لأعمال خطة الرصف بمدينة كفر الشيخ بحي شرق وغرب المدينة، وبناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال الرصف، واستكمال خطة لرصف شوارع عاصمة المحافظة، وسرعة نهو أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق، واستلامها بأعلى معايير الجودة، طبقاً للخطة الاستثمارية، وأعمال الطرح.

كما وجه موافي، بمراعاة ميول الرصف ناحية بلاعات المطر، مشدداً على استلام الأعمال مطابقة لأعلى معايير جودة الرصف، وطبقاً لأعمال الطرح والترسية المنصوص عليها في خطة الرصف، وذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، والمهندس سمير ظريف، مدير الإدارة الهندسية بكفر الشيخ.

كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال زراعة الأشجار بمدينة قلين وعدد من القرى ، ورفع كفاءة الحدائق بمدينة قلين، موجهاً باستمرار العمل على زيادة المساحات الخضراء بمدينة قلين.

ادوات مدرسية أعمال تطوير اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تطوير ورفع كفاءة تطوير ورفع كفاءة الطرق جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

فرنسي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص المهاجم الجديد.. تفاصيل

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

موضوعات متعلقة

إجراء في كفر الشيخ لإسعاف المرضى والمصابين

كفر الشيخ.. توزيع ملابس وأدوات مدرسية على 200 طفل بمركز الرياض

تكثيف حملات النظافة والتجميل في بيلا بـ كفر الشيخ.. صور

بالمجان.. فحص وعلاج 1800 رأس ماشية ودواجن خلال قافلة بيطرية بكفر الشيخ

ثقافة كفر الشيخ: تكريم المتفوقين والأوائل احتفالا باليوم العالمي لمحو الأمية

كفر الشيخ..ختام اللقاء المجمع للرواد في بلطيم وفريق الإسكندرية يحصد المركز الأول

محافظ كفر الشيخ يشهد تجربة إخلاء سريع بالديوان العام.. صور

ورشة عمل تنشيطية لرفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية بـ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

قرار عاجل للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد

كامل الوزير: نستهدف نقل مليوني راكب يوميا و25 مليون طن بضائع سنويا

روسيا: اعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات يورو 2024

شروط ماء الاغتسال من الجنابة.. تعرف عليها

مسلم وحارب بالعراق وأفغانستان| تعرف على “ظل” ميسي في الملعب وخارجه.. يحمي أسرته بـ 50 مقاتلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

ليجرب شعورها.. سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين| ماذا حدث؟  

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

فيديو

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ