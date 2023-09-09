موبايلات من شاومي ستحصل على إصدار MIUI 15| القائمة الكاملة

تخطط شركة "شاومي" الصينية لإطلاق واجهة المستخدم الجديدة إصدار MIUI 15 تزامنًا مع الكشف عن سلسلة هواتف الرائدة "شاومي 14" القادمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما أفاد تقرير موقع gizchina.
حالة من السعادة انتابت عملاء شاومي؛ بعد ظهور أخبار تفيد بقرب إصدار واجهة المستخدم المحدثة، وضجت مواقع الويب مؤخرًا بالإثارة، حيث كشف تقرير عن بضعة أسطر من كود المصدر، مما سلط الضوء على تحديث MIUI 15 المرتقب لهواتف Xiaomi الذكية.
سارعت بوابة XiaoMIUI، وهي مصدر موثوق به في أخبار التقنية إلى الكشف عن معلومات النظام الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار إلى أن الكود المصدري للتحديث العام Mi Code، كان أساس اكتشاف قرب إصدار التحديث الجديد لواجهة المستخدم.
إذًا، ما هي الدفعة الأولى من هواتف Xiaomi الذكية التي ستحصل على MIUI 15؟ إليكم الطرازات في السطور التالية:
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 12
Xiaomi 12S
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12T
Xiaomi 11
Xiaomi 11T
Xiaomi CIVI 3
Xiaomi MIX FOLD 3
Redmi Note 12 4G
Redmi Note 12 4G NFC
Redmi Note 12R
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 11 5G
Redmi 10 5G
Redmi K50
Redmi K50 Gaming Edition
Redmi K60 Ultra
POCO F4 GT
POCO F5
POCO F5 Pro
POCO X5 5G
POCO X5 Pro 5G
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Pad 6 Pro
Redmi Pad
Redmi Pad SE
وبالنظر إلى سجل شركة "شاومي" ومجموعة منتجاتها الحالية؛ تبدو هذه القائمة معقولة وواقعية جدا وتتماشى مع منهج الشركة، عادةً ما تحظى الهواتف الذكية المتطورة بالأولوية عندما يتعلق الأمر بالتحديثات، مع اتباع عملية طرح تدريجية ومرحلية.
وبشكل عام، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للخبير التقني ر Yogesh Brar، من المتوقع أن يتم الإعلان عن MIUI 15 رسميًا في نوفمبر.