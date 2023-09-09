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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايلات من شاومي ستحصل على إصدار MIUI 15| القائمة الكاملة

MIUI 15
MIUI 15

تخطط شركة "شاومي" الصينية لإطلاق واجهة المستخدم الجديدة إصدار MIUI 15 تزامنًا مع الكشف عن سلسلة هواتف الرائدة "شاومي 14" القادمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما أفاد تقرير موقع gizchina.

حالة من السعادة انتابت عملاء  شاومي؛  بعد ظهور أخبار تفيد بقرب إصدار واجهة المستخدم المحدثة، وضجت مواقع الويب مؤخرًا بالإثارة، حيث كشف تقرير عن بضعة أسطر من كود المصدر، مما سلط الضوء على تحديث MIUI 15 المرتقب لهواتف Xiaomi الذكية. 

سارعت بوابة XiaoMIUI، وهي مصدر موثوق به في أخبار التقنية إلى الكشف عن معلومات النظام الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار إلى أن الكود المصدري للتحديث العام Mi Code، كان أساس اكتشاف قرب إصدار التحديث الجديد لواجهة المستخدم.

MIUI 15

إذًا، ما هي الدفعة الأولى من هواتف Xiaomi الذكية التي ستحصل على MIUI 15؟ إليكم الطرازات في السطور التالية:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11

Xiaomi 11T

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi MIX FOLD 3

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12R

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 11 5G

Redmi 10 5G

Redmi K50

Redmi K50 Gaming Edition

Redmi K60 Ultra

POCO F4 GT

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO X5 5G

POCO X5 Pro 5G

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi Pad

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وبالنظر إلى سجل شركة "شاومي" ومجموعة منتجاتها الحالية؛ تبدو هذه القائمة معقولة وواقعية جدا وتتماشى مع منهج الشركة، عادةً ما تحظى الهواتف الذكية المتطورة بالأولوية عندما يتعلق الأمر بالتحديثات، مع اتباع عملية طرح تدريجية ومرحلية.

وبشكل عام، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للخبير التقني ر Yogesh Brar، من المتوقع أن يتم الإعلان عن MIUI 15 رسميًا في نوفمبر.

شاومي MIUI MIUI 15 Xiaomi

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