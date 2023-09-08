ابنة محمد عبد الوهاب: والدي كان صديقا شخصيا لملكي الأردن والمغرب

قالت عفت محمد عبد الوهاب ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب ان شقيقي ورث من والدي الصوت الجميل ولكنه لم يعمل في الفن بناء على رغبة والدي

واضافت ابنة عبد الوهاب خلال لقائها في برنامج بالخط العريض على قناة الحياة ان الراحل هشام سليم كان هو الأقرب لتمثيل دور عبد الوهاب

ونفت عفت محمد عبد الوهاب ما يتردد بشان ان عبد الوهاب كان بخيلا ومتكبرا حيث قالت أي كان كريما للغاية معنا وكان متواضعا وليس متكبرا، مشيرة إلى أن ملكي الأردن والمغرب كانا أصدقاء لوالدي كما ان والدي كان لديه معجبات كثيرات.

كما كشفت ابنته خلال اللقاء الذي يذاع الجمعة القادمة على شاشة الحياة ٨ مساءا العديد من أسرار وكواليس حياة الموسيقار الراحل عبد الوهاب موضحة حقيقة إصابته بالوسواس القهري، ولماذا رفض التحاق أبنائه في مجال الفن

كما كشفت ابنة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بالرؤساء والملوك ،

وأوضحت حفيدة عبد الوهاب زينب اباظة كواليس علاقته بام كلثوم وحقيقة خلافه معها ، كما كشفت عن المطرب المفضل لدى عبد الوهاب وعلاقته بالفنان ايهاب توفيق.

واوضحت حفيدة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بعائلته والأشياء التي كان يكرهها والتي يأتي في مقدمتها عدم الالتزام بالمواعيد.