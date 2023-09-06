خاص وحصري.. نجلة وحفيدة الموسيقار محمد عبد الوهاب ضيفتا إيمان أبوطالب |الجمعة

في لقاء خاص وحصري ، تستضيف الإعلامية الكبيرة إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة عفت نجلة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وحفيدته زينب أباظة.

أوضحت حفيدة عبد الوهاب زينب أباظة كواليس علاقته بأم كلثوم وحقيقة خلافه معها

تكشف نجلته خلال اللقاء الذي سيذاع الجمعة القادمة على شاشة الحياة ٨ مساء العديد من أسرار وكواليس حياة الموسيقار الراحل عبد الوهاب موضحة حقيقة إصابته بالوسواس القهري، ولماذا رفض التحاق أبنائه بمجال الفن.

كما تكشف نجلة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بالرؤساء والملوك ، وأسرار علاقته بالفنانة الكبيرة مديحة يسري.



فيما أوضحت حفيدة عبد الوهاب زينب اباظة كواليس علاقته بأم كلثوم وحقيقة خلافه معها ، كما كشفت عن المطرب المفضل لدى عبد الوهاب وعلاقته بالفنان إيهاب توفيق.

وأوضحت حفيدة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بعائلته والأشياء التي كان يكرهها والتي يأتي في مقدمتها عدم الالتزام بالمواعيد.