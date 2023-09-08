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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منتخب مصر للجودو يواصل حصد الميداليات في ثاني أيام البطولة الإفريقية بالمغرب

صدى البلد

توج لاعبي المنتخب الوطني للجودو، بميداليتين جديدتين، خلال مشاركتهم في منافسات اليوم الثاني من البطولة الإفريقية للجودو، المقامة حاليا في مدينة كازابلانكا بالمغرب.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو اليوم كالتالي:
عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم - ميدالية فضية.
عبد الرحمن محمد وزن 81 كجم - ميدالية برونزية.

وكان المنتخب الوطني قد حصد 4 ميداليات خلال منافسات اليوم الأول من بطولة إفريقيا.

وجاءت ميداليات اليوم الأول كالتالي:

يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية.
محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية.
عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية.
أحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 6 ميداليات، على أن تستأنف غدا منافسات باقي موازين البطولة.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 14 لاعب ولاعبة، وهم:

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم.
أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم.
عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم.
علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم.
أحمد فياض – وزن +100 كجم.
نورا سالم – وزن 48 كجم.
حنين الطيب – وزن 57 كجم.
فاطمة غانم – وزن 63 كجم.
آية جاب الله – وزن 78 كجم.
فرح شرف – وزن +78 كجم.

وتشهد البطولة الإفريقية للجودو المقامة حاليا في المغرب، مشاركة 36 منتخبا، بإجمالي 192 لاعبا ولاعبة، في 7 موازين للرجال، و7 موازين للسيدات.

وتحظى بطولة إفريقيا للجودو بأهمية كبيرة لدى جميع المنتخبات المشاركة؛ نظرا لكونها واحدة من البطولات القوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وهو ما يبرر اشتعال المنافسة بين جميع اللاعبين على حصد المراكز الأولى.

المنتخب الوطني للجودو البطولة الافريقية بطولة افريقيا

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