الهيئة العامة لتعليم الكبار: لدينا 16 مليون أمي

تحدث الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، عن تخصيص 8 سبتمبر لليوم العالمى لمحو الأمية قائلا: “الأمم المتحدة حرصت ممثلة فى اليونيسكو على القضاء على تلك الظاهرة، وهناك 775 مليون أمي حول العالم، مطلوب من مصر فى 2030 أن تتحرر من هذا الكابوس المرعب”.



وأضاف الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”: “قادرين على تحقيق ذلك، ورأس الدولة يتحدث فى أكثر من مشهد عن محو الأمية”.

وتابع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار: “لدينا 15 مليونا و890 ألف أمى، و4 ملايين منهم يجيدون القراءة والكتابة”.