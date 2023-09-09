الكشف على 1539 مواطنا بالمجان بقري دمياط



تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد هذا الأسبوع ، تردد عليها ١٥٣٩مواطن ...

حيث أشار البيان الصادر عن المديرية أن القوافل التى يتم اطلاقها أسبوعيًا والتى تستهدف الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية إلى اهالى قرى بمراكز المحافظة ،وفقًا للخطة المعدة مسبقاً ، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

هذا وقد تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٥٣٩ مواطن، تم تحويل ٢٥ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات ، كما تم إجراء ٣٧٤ تحليل معملى و فحص ٢٦ حالة بالأشعة و ٣٢ حالة أخرى بالسونار..